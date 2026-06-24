Západné a južné Slovensko čaká poriadne horúca streda. Teplomery v mnohých okresoch vystrelia až k 33 °C, čo prinútilo meteorológov vydať oficiálne výstrahy prvého stupňa. Zdravotníci v tejto súvislosti dvíhajú varovný prst a pripomínajú, že extrémne teplo môže u rizikových skupín vyvolať nielen nevoľnosť, ale aj vážne kolapsové stavy. Obyvatelia by preto rozhodne nemali podceňovať pitný režim a mali by sa vyhýbať priamemu slnku. Zvýšené je zároveň aj riziko vzniku požiarov.
Čo je dôležité
- Kde udrú horúčavy: Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, ako aj pre okresy Krupina, Veľký Krtíš a Partizánske.
- Časové rozpätie: Zvýšené teploty až do 33 °C sa očakávajú predbežne medzi 12.00 a 18.00 h.
- Rizikové skupiny: Najviac ohrozené sú deti, seniori, tehotné ženy a chronicky chorí pacienti.
- Základné pravidlá: Odborníci radia neustále dopĺňať tekutiny, nosiť pokrývku hlavy a nenechávať deti ani zvieratá v autách.
Výstrahy pred tropickými teplotami
Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú pred prvou vlnou výrazných horúčav, ktorá počas stredy zasiahne najmä západnú a južnú časť nášho územia. Pre dotknuté lokality už vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá je platná popoludní od dvanástej do osemnástej hodiny.
Horúci vzduch potrápi predovšetkým obyvateľov v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Výstraha sa však týka aj vybraných okresov stredného Slovenska, konkrétne Krupiny, Veľkého Krtíša a Partizánskeho, kde môžu hodnoty na teplomeroch atakovať hranicu 33 °C.
Zdravotníci varujú pred kolapsom
Vysoké teploty predstavujú obrovskú záťaž pre ľudský organizmus. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že medzi najviac ohrozené skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a pacienti bojujúci s chronickými ochoreniami srdca, dýchania či ľudia s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín.“
varuje verejnosť vo svojom stanovisku ÚVZ.
Voda, klobúk a opatrnosť
Najdôležitejšou zásadou, ako prežiť horúci deň bez ujmy, je podľa záchranárov mimoriadne prísne dodržiavanie pitného režimu. Odporúča sa piť pravidelne v menších dávkach, a to dokonca aj vtedy, keď človek ešte necíti akútny smäd. Fyzická aktivita by sa mala počas najväčšej páľavy obmedziť na minimum, rovnako ako pobyt na priamom slnku.
Záchranári ďalej radia siahnuť po ľahších, dobre stráviteľných jedlách, obliecť si vzdušné oblečenie, nezabudnúť na pokrývku hlavy, slnečné okuliare a ochranný krém s UV filtrom. Obrovským hazardom so životom je aj ponechanie detí alebo domácich miláčikov v zaparkovaných autách, ktoré sa na slnku okamžite menia na smrtiacu pascu. Ak človek na sebe spozoruje silnú slabosť alebo závraty, mal by okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Suché a mimoriadne teplé počasie navyše dramaticky zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode.