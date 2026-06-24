Severokórejský vodca Kim Čong-un opäť stupňuje vojenské napätie a vysiela svetu mimoriadne ostrý signál. Otvorene oznámil, že Pchjongjang aktívne vyzbrojuje svoje vojenské námorníctvo jadrovými zbraňami. Súčasťou jeho ambicióznych plánov je aj výstavba masívnych strategických lodí s výtlakom desaťtisíc ton. Severokórejský diktátor toto masívne zbrojenie obhajuje tvrdením, že spojenectvo Spojených štátov a Južnej Kórey tlačí celý región na samotný okraj nukleárnej vojny.
Čo je dôležité
- Jadrové námorníctvo: Program vybavovania severokórejských lodí nukleárnymi zbraňami postupuje presne podľa plánov režimu.
- Masívne plavidlá: Severná Kórea pripravuje výstavbu nových strategických vojnových lodí s obrovským výtlakom až 10 000 ton.
- Do služby vstúpila loď Čche Hjon: Do ostrej prevádzky bola nasadená loď s výtlakom 5 000 ton, čoskoro pribudne aj torpédoborec Kang Kon.
- Zámienka pre zbrojenie: Pchjongjang obviňuje USA a Južnú Kóreu, že ich armádna modernizácia vyvoláva riziko vypuknutia jadrového konfliktu.
Nové lode a hrozivé plány Pchjongjangu
Zbrojné preteky na Kórejskom polostrove naberajú na obrátkach. Severná Kórea posúva svoje kapacity z pevniny priamo na more. Mimoriadne dôležité vyhlásenia o nuklearizácii flotily zazneli z úst Kim Čong-una počas utorkového slávnostného obradu v prístavnom meste Nampcho. Do ostrej prevádzky tam uvádzali vojnovú loď Čche Hjon.
Ide o jedno z dvoch plavidiel s výtlakom približne 5 000 ton, ktoré izolovaná krajina prvýkrát predstavila svetu ešte vlani v apríli. Samotný severokórejský režim sa už v minulosti chválil, že loď Čche Hjon je vybavená tými „najsilnejšími zbraňami“. Sám Kim Čong-un počas tohto roka absolvoval niekoľko inšpekcií plavidiel tejto triedy a v apríli osobne dohliadal aj na test riadenej strely odpálenej priamo z tejto lode.
Jadrová flotila proti Západu
Počas uvádzania lode do prevádzky vodca zhodnotil aktuálny stav vojenského programu a odhalil ďalšie kroky. Z jeho slov je zrejmé, že Pchjongjang vníma vyzbrojenie námorníctva atómovým arzenálom ako kľúčovú prioritu.
„Program vyzbrojovania námorníctva jadrovými zbraňami postupuje podľa plánu. Ide o strategický vývoj kľúčového významu, keďže umožní udržať jadrové sily nášho štátu v pohotovosti na komplexné a efektívne operácie.“
Týmito slovami sa prítomným prihovoril Kim a vzápätí prezradil, že po nasadení lode Čche Hjon začne Severná Kórea čoskoro prevádzkovať aj torpédoborec Kang Kon. Tým sa však megalomanské plány zďaleka nekončia, keďže nasledovať bude postupné uvádzanie strategických vojnových lodí s gigantickým výtlakom až 10 000 ton do ostrej služby.
Ako už býva zvykom, Kim Čong-un nezabudol rozsiahle zbrojenie a posilňovanie obranných kapacít rázne ospravedlniť vonkajšou hrozbou. Prstom ukázal na kroky svojich rivalov – Južnej Kórey a Spojených štátov. Modernizácia ich armád a spoločné cvičenia podľa jeho slov neustále posúvajú ázijský región čoraz bližšie na pokraj jadrovej vojny.