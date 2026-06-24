Dráma pri Liptovskej Porúbke má definitívnu dohru. Zásahový tím vypátral a zastrelil medvedicu, ktorá v utorok večer napadla a zranila 41-ročného poľovníka. Muž utrpel vážne tržno-hryzné poranenia nohy a z ťažko dostupného terénu ho museli zachraňovať leteckí záchranári. Agresívna šelma, ktorú poľovník pri sebaobrane postrelil, sa pohybovala len pár stoviek metrov od ľudských obydlí. Zranený pacient je po operácii aktuálne mimo ohrozenia života.
Čo je dôležité
- Koniec hrozby: Zásahový tím dohľadal a usmrtil postrelenú medvedicu, ktorá predstavovala obrovské riziko.
- Záchranná akcia: Zraneného 41-ročného poľovníka musel z lesa evakuovať záchranársky vrtuľník pomocou navijaka.
- Stav pacienta: Muž utrpel hryzné poranenia dolnej končatiny, no je stabilizovaný a mimo ohrozenia života.
- Blízkosť k ľuďom: K mimoriadne nebezpečnému stretu došlo len zhruba 500 metrov od zastavaného územia obce.
Záchrana na palube vrtuľníka
Utorkový podvečer sa v lesoch pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš zmenil na boj o život. Terčom útoku rozzúrenej medvedice sa stal 41-ročný poľovník. Po nahlásení mimoriadnej udalosti museli do ťažko prístupného terénu okamžite vyraziť leteckí záchranári zo spoločnosti Air Transport-Europe (ATE).
Muž utrpel vážne tržno-hryzné poranenie dolnej končatiny, ktoré si vyžadovalo okamžitý lekársky zásah a stabilizáciu priamo v lesnom poraste.
„Lekárka mu zranenie priamo na mieste ošetrila a pripravila ho na evakuáciu z náročného lesného terénu pomocou palubného navijaka.“
uviedla k zásahu letecká záchranná služba. Počas medzipristátia bol pacient bezpečne preložený priamo na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave ho transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Podľa slov žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Daniely Kockovej je muž po ošetrení aktuálne mimo ohrozenia života.
Zásahový tím hrozbu definitívne eliminoval
Dramatický incident mal v teréne ďalšiu dohru. Ako už predtým informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa, poľovník stihol pri nečakanom útoku použiť zbraň a útočiacu šelmu postrelil. Zranené a trpiace zviera tak predstavovalo pre svoje okolie obrovské a absolútne nepredvídateľné nebezpečenstvo.
Štátny zásahový tím preto okamžite rozbehol pátraciu akciu s cieľom medvedicu čo najrýchlejšie lokalizovať. Ešte v priebehu utorkového večera sa im podarilo zviera dohľadať a zastreliť, čím definitívne eliminovali hrozbu pre obyvateľov celého regiónu.
Situácia bola o to vážnejšia, že k útoku nedošlo hlboko v horskej divočine. Starostka Liptovskej Porúbky Jana Gazdičová potvrdila, že k nebezpečnému stretu človeka so šelmou došlo v katastri obce, a to vo vzdialenosti len približne 500 až 600 metrov od zastavaného územia, čo opäť otvára otázku bezpečnosti v podhorských oblastiach.