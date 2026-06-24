Nemecko zažilo nevídaný dopravný kolaps. Štátny železničný dopravca Deutsche Bahn musel v utorok večer úplne zastaviť premávku vlakov v celej krajine. Dôvodom bol masívny výpadok kľúčového komunikačného systému. Hoci sa v noci podarilo odhaliť príčinu a situácia sa začala postupne stabilizovať, cestujúci sa musia pripraviť na obrovské meškania a zrušené spoje aj počas stredy. Chaos zasiahol nielen diaľkové trasy, ale aj prímestskú dopravu a súkromných dopravcov.
Čo je dôležité
- Celonárodná paralýza: Pre poruchu vnútorného komunikačného systému museli v utorok večer zastaviť všetky vlaky v krajine.
- Záchrana cestujúcich: Vlaky, ktoré výpadok zastihol na tratiach, sa prednostne sťahovali k najbližším nástupištiam.
- Dozvuky kolapsu: Doprava sa už postupne obnovuje, no rozsiahle meškania a rušenia spojov budú pretrvávať minimálne do stredajšieho rána.
- Kompenzácie: Uviaznutým ľuďom železnice poskytujú poukážky na taxíky a núdzové ubytovanie v hoteloch.
Zlyhalo kľúčové spojenie
Kritická situácia na nemeckých železniciach nastala v utorok večer, keď spoločnosť Deutsche Bahn oznámila dočasné, no úplné pozastavenie prevádzky v celej krajine. Ochromenie obrovskej dopravnej siete spôsobil celonárodný výpadok digitálneho komunikačného systému GSM-R. Táto technológia je absolútne nevyhnutná pre bezpečnú vnútornú komunikáciu a riadenie premávky v rámci celej železničnej infraštruktúry.
Rozsiahly výpadok okamžite ovplyvnil všetky typy vlakov od mestských a regionálnych až po diaľkové expresy. Problém sa navyše netýkal len štátneho dopravcu. Výpadok zasiahol aj súkromné spoločnosti, ako napríklad Metronom, ktorá prevádzkuje regionálnu osobnú dopravu na severe Nemecka a musela rovnako zastaviť všetky svoje súpravy.
Vlaky sťahovali do staníc, ľudia dostali taxíky
Prioritou železničiarov počas najhlbšej krízy bolo zabezpečiť, aby ľudia nezostali uväznení vo vagónoch kdesi v otvorenej krajine. Generálna riaditeľka Deutsche Bahn Evelyn Pallaová bezprostredne po vypuknutí problémov popísala krízový postup spoločnosti.
„Snažíme sa v prvom rade dostať všetky vlaky do staníc, aby z nich mohli cestujúci bezpečne vystúpiť.“
Keďže mnohí cestujúci uviazli stovky kilometrov od svojho cieľa bez akejkoľvek nadväzujúcej dopravy, štátny dopravca následne informoval, že poškodeným zákazníkom poskytuje poukážky na taxíky a hradí im ubytovanie v hoteloch.
Kríza výrazne skomplikovala život aj ľuďom vo veľkomestách. Porucha totiž ovplyvnila aj niektoré prímestské železničné spoje, vrátane mimoriadne vyťaženej berlínskej siete S-Bahn. Zatiaľ čo Berlín bojoval so zrušenými spojmi, iné systémy mestskej hromadnej dopravy, ako napríklad metro v Hamburgu, fungovali aj naďalej bez obmedzení, keďže využívajú odlišné riadiace systémy.
Daň za roky zanedbávania
V priebehu noci Deutsche Bahn potvrdila, že jej technici zistili presnú príčinu poruchy a intenzívne pracujú na jej odstránení. Regionálni a prímestskí prevádzkovatelia v stredu nadránom hlásili, že premávka sa už postupne obnovuje. Jedným dychom však varovali verejnosť, aby sa pripravila na výrazné meškania a reťazové rušenie spojov, ktoré budú doznievať ešte dlhé hodiny.
Tento bezprecedentný kolaps prichádza v čase, keď nemecké železnice čelia ostrej kritike. Po desaťročiach chronického podfinancovania a nedostatočných investícií sa totiž Nemecko potýka s mimoriadne zastaranou železničnou sieťou, čo pravidelne vedie k frustrujúcim meškaniam. Vláda sa teraz snaží tento historický investičný dlh dobehnúť prostredníctvom masívnych verejných investícií do modernejšej infraštruktúry.