Liptovom otriasol ďalší mimoriadne nebezpečný stret človeka s medveďom. Pri obci Liptovská Porúbka zaútočila v utorok na poľovníka rozzúrená medvedica. Muž utrpel zranenia, pre ktoré musel zasahovať záchranársky vrtuľník. Šelma pri incidente utŕžila strelné poranenie a momentálne sa voľne pohybuje v okolí. To prinútilo úrady a zásahový tím k okamžitej pátracej akcii a vydaniu prísneho zákazu pohybu v okrajových častiach obce.
Čo je dôležité
- Letecký transport: Poľovníka po útoku medvedice pri Liptovskej Porúbke museli s vážnymi zraneniami previezť do nemocnice leteckí záchranári.
- Postrelená šelma: Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa potvrdil, že zviera utŕžilo ranu a zostalo postrelené.
- Pátracia akcia: Zranenú a o to nebezpečnejšiu medvedicu aktuálne v teréne dohľadáva štátny zásahový tím.
- Varovanie obce: Samospráva vyzvala obyvateľov na maximálnu obozretnosť a vydala zákaz pohybu v blízkosti lesa.
Záchrana zraneného poľovníka
Utorkový lov v okrese Liptovský Mikuláš sa zmenil na boj o holý život. V lesnom teréne v katastri obce Liptovská Porúbka došlo k nečakanému stretu, pri ktorom obrovská šelma napadla prítomného poľovníka. Zranenia muža si vyžiadali urgentnú lekársku pomoc, pre ktorú bol na miesto okamžite vyslaný záchranársky vrtuľník. Leteckí záchranári pacienta stabilizovali a letecky transportovali do nemocnice.
Informácie o vážnom incidente potvrdil prostredníctvom sociálnych sietí štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa, ktorý zároveň prezradil kľúčový a mimoriadne dôležitý detail z miesta činu.
„Pravdepodobne medvedica, ostala postrelená, pri Liptovskej Porúbke.“
uviedol Kuffa, čím potvrdil, že napadnutý muž alebo jeho sprievod stihol použiť zbraň a zviera zranil.
Obec žiada ľudí, aby nechodili k lesu
Fakt, že sa v okolí pohybuje postrelená a tým pádom aj vysoko nepredvídateľná a agresívna šelma, vyvolal okamžitú reakciu miestnych úradov. Samospráva Liptovskej Porúbky vydala prostredníctvom svojho oficiálneho webu pre svojich obyvateľov i návštevníkov naliehavé varovanie.
„Žiadame vás, aby ste sa nepohybovali v okrajových lokalitách obce a aby ste boli obozretní. Medveďa dohľadáva zásahový tím.“
Pátracia akcia štátnych ochranárov v plnom prúde momentálne pokračuje. Ich primárnym cieľom je nebezpečné a trpiace zviera čo najskôr lokalizovať a eliminovať tak obrovské riziko pre ďalších ľudí v regióne.