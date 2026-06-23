Čierny utorok na juhu Slovenska. Okres Komárno zasiahla dvojnásobná tragédia, keď si letné osvieženie vyžiadalo životy dvoch ľudí. V obciach Sokolce a Nesvady sa utopil len osemnásťročný mladík a päťdesiatročný muž. Polícia v oboch prípadoch začala vyšetrovanie a po nešťastnej sérii smrteľných incidentov na slovenských vodných plochách vydala mimoriadne prísne varovanie pre všetkých rekreantov.
Čo je dôležité
- Tragédia v Sokolciach: Iba 18-ročný chlapec zmizol pod hladinou jazera, záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť.
- Nešťastie v Nesvadoch: Na miestnom štrkovisku sa utopil 50-ročný muž, jeho bezvládne telo museli vytiahnuť až privolaní hasiči.
- Vyšetrovanie: Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie, polícia prijala trestné oznámenie pre usmrtenie.
- Čierna štatistika: Ide už o tretie smrteľné nešťastie na vodných plochách v priebehu pouhých dvoch dní.
Mladíka sa zachrániť nepodarilo
Letné kúpanie sa v utorok popoludní zmenilo v okrese Komárno na nočnú moru. Prvá mimoriadne smutná udalosť sa odohrala na jazere v obci Sokolce. Z doposiaľ presne nezistených príčin tam počas plávania náhle zmizol pod vodnou hladinou len 18-ročný chlapec.
Hoci okolie okamžite zareagovalo a mladíka sa podarilo z jazera vytiahnuť na breh, boj o jeho život mal fatálny koniec. Napriek enormnému úsiliu a rýchlemu zásahu záchranárov sa ho, žiaľ, oživiť nepodarilo.
Záchranná akcia na štrkovisku
Takmer v rovnakom čase sa odohrala ďalšia dráma na obľúbenom štrkovisku v Nesvadoch. Pri plávaní sa tam z nezistených príčin ponoril pod hladinu 50-ročný muž a viac sa už nevynoril. Situáciu sa pokúšal zachrániť ďalší muž, ktorý sa nachádzal priamo na mieste a okamžite sa vrhol do vody.
Jeho obetavá snaha nájsť a vytiahnuť topiaceho spod hladiny však bola neúspešná. Bezvládne telo napokon museli z vody vytiahnuť až privolaní hasiči. V oboch tragických prípadoch obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Polícia už v tejto súvislosti prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu usmrtenia.
Polícia bije na poplach
Kúpanie si v priebehu iba dvoch dní vyžiadalo na slovenských vodných tokoch a plochách už tri ľudské životy. Strážcovia zákona preto vydali mimoriadne naliehavý apel na všetkých občanov, aby pri vode nepodceňovali bezpečnosť a nepreceňovali vlastné sily.
„Neriskujte, nepreceňujte svoje schopnosti, nechoďte do vody pod vplyvom alkoholu, nenechávajte deti bez dozoru ani na okamih. Správajte sa zodpovedne.“
varuje verejnosť pred ďalšími zbytočnými úmrtiami Polícia, ktorá vyzýva k maximálnej opatrnosti počas letnej sezóny.