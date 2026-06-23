Cesta Ukrajiny a Moldavska do Európskej únie opäť narazila na prekážku od nášho južného suseda. Maďarsko nečakane zablokovalo kľúčový procedurálny krok, ktorý mal formálne posunúť prístupové rokovania oboch krajín do ďalšej fázy. Nový maďarský premiér Péter Magyar tak ukazuje, že hoci nedávno odblokoval prvý balík rokovaní, voči zrýchlenému prijatiu Kyjeva zostáva rovnako ostražitý a rezervovaný ako jeho predchodca Viktor Orbán.
Čo je dôležité
- Zablokovaný list: Maďarsko ako jediná členská krajina EÚ odmietlo súhlasiť s odoslaním spoločného listu k prístupovým rokovaniam.
- Zmena v Budapešti: Nový premiér Péter Magyar síce stiahol predchádzajúce veto, no naďalej brzdí rýchly postup Ukrajiny do Únie.
- Zásah do dokumentov: Maďarská vláda si vynútila, aby sa zo záverov európskeho summitu vyškrtlo slovné spojenie o prijatí Kyjeva „čo najskôr“.
- Odkaz Balkánu: Budapešť odmieta otvoriť všetky rokovacie klastre naraz, argumentuje nespravodlivosťou voči čakajúcim krajinám západného Balkánu.
Stopka pre spoločný postup Únie
Hladký a rýchly postup prístupových rokovaní, v ktorý dúfal Kyjev aj Kišiňov, sa nateraz odkladá. Maďarsko sa podľa diplomatických zdrojov stalo jedinou krajinou z európskej dvadsaťsedmičky, ktorá nesúhlasila s odoslaním kľúčového listu Európskej rade a Európskej komisii. Tento dokument mal byť vydaný v mene všetkých členských štátov a mal obsahovať spoločné stanovisko k prístupovým rokovaniam s Ukrajinou a Moldavskom.
Keďže tento procedurálny krok si vyžaduje absolútne jednomyseľný súhlas všetkých krajín Európskej únie (EÚ), maďarské odmietnutie proces automaticky zastavilo. O návrhu sa tak budú musieť diplomati opätovne baviť na rokovaniach počas budúceho týždňa.
Magyarov opatrný prístup ku Kyjevu
Členské štáty pritom len v polovici júna jednomyseľne schválili otvorenie prvého zo šiestich rokovacích klastrov. Tento krok predtým dlhodobo blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý sa ostro staval proti členstvu Ukrajiny v EÚ. Jeho nástupca v kresle predsedu vlády Péter Magyar po svojom nástupe oznámil, že Budapešť dosiahla s Kyjevom dohodu o posilnení práv etnických Maďarov žijúcich na ukrajinskom území, vďaka čomu svoje veto stiahla.
Aktuálne zablokovanie listu však ukazuje, že Magyarova vláda si zachováva mimoriadne rezervovaný postoj. Podľa diplomatov Maďarsko trvalo dokonca na tom, aby sa zo záverov minulotýždňového summitu lídrov EÚ v Bruseli definitívne vypustil výraz, že členstvo Kyjeva by sa malo zrealizovať „čo najskôr“.
Ambície Ukrajiny a odkaz pre Balkán
Žiadosti Ukrajiny a Moldavska o vstup do Únie sú politicky úzko prepojené a obe krajiny dúfali, že proces pristúpenia naberie rýchle tempo. Podpredseda ukrajinskej vlády Taras Kačka sa netajil ambicióznym plánom – Kyjev si kládol za cieľ otvoriť všetkých šesť klastrov už do polovice júla. Po najnovšom diplomatickom záseku zo strany Budapešti je však tento plán vážne ohrozený.
„Nebolo by dobré, keby sa všetkých šesť rokovacích klastrov otvorilo naraz. Mohlo by to vyslať nesprávny signál krajinám západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v Únii.“
obhájil kroky svojej vlády samotný maďarský premiér Péter Magyar na tlačovej konferencii po európskom summite. Diskusia o tom, akým tempom sa bude Ukrajina a Moldavsko približovať k európskym štruktúram, tak zostáva naďalej otvorená a narazí na ďalšie diplomatické prekážky.