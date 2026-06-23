Dánsko rázne reaguje na rastúce geopolitické napätie v Arktíde a neutíchajúci tlak zo strany Spojených štátov. Kodaň oznámila, že na strategický ostrov Grónsko začne po novom vysielať nielen profesionálnych vojakov, ale aj brancov. Krok prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump opakovane spochybňuje schopnosť európskych štátov zabezpečiť ochranu tohto obrovského autonómneho územia pred narastajúcim vplyvom Ruska a Číny.
Čo je dôležité
- Nasadenie brancov: Dánska armáda posiela do Grónska brancov, ktorí budú pôsobiť priamo po boku profesionálov.
- Dlhšia služba: Krok nasleduje po tom, čo Dánsko predĺžilo povinnú vojenskú službu na 11 mesiacov a sprístupnilo ju aj ženám.
- Tlak z USA: Donald Trump nedávno opäť prejavil záujem získať Grónsko pod americkú kontrolu pre obavy o jeho bezpečnosť.
- Arktická hrozba: Za zvýšeným záujmom Západu je rastúca vojenská a ekonomická aktivita Ruska a Číny v okolí ostrova.
Branci po boku profesionálov
Dánska vláda mení stratégiu obrany svojho poloautonómneho územia. Minister obrany Jeppe Bruus Christensen oficiálne potvrdil plány na posilnenie vojenskej prítomnosti v Grónsku. K doterajším profesionálnym jednotkám sa čoskoro pridajú aj vojaci základnej služby. Tieto zmeny sú priamou reakciou na stupňujúci sa tlak zo strany Spojených štátov, ktoré od Dánska vyžadujú väčšie záruky bezpečnosti v arktickom regióne.
„Branci budú nasadzovaní po boku profesionálnych vojakov a budú sa plnohodnotne podieľať na všetkých misiách. V Grónsku im budú pridelené úlohy, ktoré nevyžadujú dlhšie špecializované výcviky.“
uviedol dánsky minister obrany. Presný dátum ich nasadenia a celkový počet zatiaľ ministerstvo nešpecifikovalo. Toto rozhodnutie však priamo nadväzuje na nedávnu reformu, keď Kodaň v reakcii na vojnu na Ukrajine predĺžila povinnú vojenskú službu na 11 mesiacov a historicky ju sprístupnila aj ženám. Práve vďaka dlhšiemu výcviku sú teraz branci podľa armády dostatočne pripravení na plnenie ostrých misií.
Zálusk Donalda Trumpa a hrozba z Východu
Téma obrany Grónska začala v medzinárodných vzťahoch silno rezonovať najmä po tom, čo americký prezident Donald Trump otvorene vyjadril záujem dostať tento obrovský ostrov pod priamu kontrolu USA. Trump opakovane argumentoval tým, že európske štáty nedokážu samostatne zaistiť bezpečnosť územia, pričom upozorňoval na čoraz asertívnejšie mocenské aktivity Ruska a Číny v severských vodách.
Od priamych hrozieb o prevzatí kontroly napokon šéf Bieleho domu čiastočne ustúpil. Došlo k tomu po rokovaniach so šéfom NATO Markom Ruttem, s ktorým oznámil vytvorenie nového rámca pre budúcu dohodu o Grónsku a celom arktickom regióne.
Hoci konkrétne podrobnosti tohto paktu zostávajú stále nejasné, vyslanie dánskych brancov do mrazivých podmienok jasne ukazuje, že Dánsko si chce svoju suverenitu a vojenskú prítomnosť na ostrove pred zrakmi amerických, ruských aj čínskych lídrov pevne poistiť.