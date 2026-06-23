Ruská protivzdušná obrana nestíha čeliť masívnemu náporu ukrajinských bezpilotných lietadiel, čo Moskvu núti urýchlene vyvíjať nové ochranné systémy. Kým Kremeľ priznáva náročné technologické preteky a bojuje s nedostatkom palív po úderoch na rafinérie, prezident Vladimir Putin naďalej ubezpečuje verejnosť o nezastaviteľnom postupe svojej armády. Nezávislé vojenské analýzy však jeho slová usvedčujú z nepravdy a potvrdzujú, že ruská ofenzíva stráca dych.
Čo je dôležité
- Nový obranný štít: Rusko narýchlo vyvíja nové systémy proti dronom, keďže súčasná obrana zlyháva.
- Preteky v zbrojení: Bezpečnostná rada priznáva, že Ukrajina dokáže mimoriadne rýchlo zdokonaľovať svoje útočné technológie.
- Kríza na pumpách: Útoky na ruské rafinérie sa tento rok zdvojnásobili, čo spôsobilo zdražovanie a citeľný nedostatok benzínu.
- Dáta proti propagande: Kým Putin tvrdí, že jeho armáda denne postupuje, analýzy ISW dokazujú spomalenie ruskej ofenzívy a územné zisky Ukrajiny.
Technologické preteky na oblohe
Prenesenie vojny priamo na ruské územie prinieslo pre Moskvu vážne bezpečnostné výzvy. Tajomník Bezpečnostnej rady Ruska Sergej Šojgu potvrdil, že najvyššie štátne úrady venujú ukrajinským dronovým útokom mimoriadnu pozornosť a aktívne pracujú na vývoji nového, efektívnejšieho systému protivzdušnej obrany.
Zároveň však otvorene priznal, že technologický súboj s brániacou sa krajinou je mimoriadne náročný a pripomína nekonečnú hru na mačku a myš.
„Všetko sa neustále mení a nepriateľ nie je výnimkou. Ak my zdokonaľujeme náš obranný systém, oni prirodzene zdokonaľujú svoj útočný systém.“
Horiaca ropa a rady na benzín
Dôvody na znepokojenie v Kremli sú viac než reálne. Cielené ukrajinské útoky na ropné rafinérie sa totiž od začiatku tohto roka zdvojnásobili. Zničenie kľúčovej infraštruktúry má už priamy dopad na bežných Rusov – v mnohých regiónoch prudko stúpli ceny benzínu a pred čerpacími stanicami sa tvoria dlhé rady.
Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na situáciu nariadil vláde a ministerstvu obrany prijať okamžité opatrenia na ochranu infraštruktúry. Pred verejnosťou sa však snaží údery bagatelizovať. Tvrdí, že Ukrajina útočí na civilné ciele výlučne v snahe destabilizovať ruskú spoločnosť a vytvoriť falošný dojem sily pre prípadné mierové rokovania.
Analýzy vyvracajú Putinove slová
Oveľa väčší kontrast s realitou však predstavujú Putinove vyhlásenia o situácii priamo na fronte. Hoci šéf Kremľa ubezpečuje domáce publikum, že ruské vojenské jednotky postupujú vpred doslova každý deň, tvrdé dáta z bojiska ukazujú iný obraz.
Podľa podrobných informácií amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa tempo ruského postupu od konca roka 2025 kontinuálne spomaľuje. Čísla navyše ukazujú, že Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala pod svoju kontrolu podstatne viac územia, než reálne stratila. Kyjev tak úspešne zlepšuje svoje taktické pozície na juhu i východe krajiny a dokazuje, že masívne investície do inovácií a dronovej vojny prinášajú viditeľné výsledky.