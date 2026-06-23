Namiesto gratulácií potupa pred celým Ruskom. Blízky spojenec Vladimira Putina a dlhoročný starosta Moskvy Sergej Sobianin dostal k svojim 68. narodeninám mimoriadne nepríjemný darček. Elitní hackeri ovládli jeho oficiálny účet na platforme Telegram a pod jeho menom zaplavili internet stovkami správ, ktoré oslavovali Ukrajinu a prorokovali skazu ruskej metropoly. Kremeľská kybernetická obrana zlyhala a poburujúci obsah svietil na profile prominentného úradníka dlhé minúty.
Čo je dôležité
- Narodeninový útok: Hackeri napadli osobný blog moskovského starostu Sergeja Sobianina krátko po tom, čo oslávil 68 rokov.
- Rýchla lavína príspevkov: Útočníci stihli v priebehu 15 minút zverejniť viac ako 500 správ v priamom rozpore s kremeľskou líniou.
- Sláva Ukrajine v Moskve: Účet starostu šíril proukrajinské slogany a výzvy na finančnú pomoc pre ukrajinské ozbrojené sily.
- Reakcia na rafinériu: Kybernetická sabotáž bola priamou odvetou za nedávny zdrvujúci úder na moskovský ropný priemysel.
Päťsto správ za pätnásť minút
Kybernetická vojna opäť zasiahla najvyššie poschodia ruskej politiky. Terčom dokonale naplánovanej akcie sa stal osobný blog, ktorý moskovský starosta Sergej Sobianin využíva na komunikáciu s verejnosťou. Hackeri kompletne prevzali kontrolu nad jeho účtom a spustili masívnu textovú ofenzívu. V ruskom jazyku začali hromadne uverejňovať príspevky, ktoré šokovali Sobianinových sledovateľov.
Profil vplyvného kremeľského úradníka zrazu zaplavili heslá ako „Sláva Ukrajine“ a výzvy pre ruských občanov, aby posielali finančné dary na podporu ukrajinskej armády. Najväčší rozruch však vyvolal príspevok s mrazivým varovaním, že „Moskva bude horieť“. Starostovmu tímu trvalo približne pätnásť minút, kým kybernetický útok odrazil a kontrolu nad účtom získal späť. Za ten čas však hackeri stihli vypustiť do sveta viac ako 500 kompromitujúcich správ.
Odveta za horiacu ropu a Zelenského proroctvo
Tento útok nebol náhodný a niesol v sebe jasný politický podtext. Išlo o priamu reakciu na jeden z najvydarenejších ukrajinských úderov z minulého týždňa, kedy drony zasiahli kľúčovú ropnú infraštruktúru priamo v ruskom hlavnom meste. Výbuch moskovskej rafinérie vtedy sprevádzali obrovské stĺpy čierneho dymu, ktoré vystrašili obyvateľov metropoly.
Práve na tieto udalosti hackeri na starostovom profile vizionársky nadviazali. Pripomenuli tým slová, ktoré šéfovi Kremľa adresoval ukrajinský prezident.
„Ak horí Ukrajina, bude horieť aj Moskva!“
Tento výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa tak v podstate na štvrťhodinu stal ústredným motívom komunikačného kanála moskovského starostu.
Úder do najbližšieho Putinovho kruhu
Úspešný kybernetický zásah nemecký denník Bild označil za obrovskú blamáž pre ruský režim, keďže zasiahol jedného z najvernejších mužov Vladimira Putina. Sergej Sobianin riadi Moskvu nepretržite už od roku 2010 a v minulosti zastával mimoriadne vplyvný post šéfa Putinovej prezidentskej administratívy.
Ruské úrady a bezpečnostné zložky nateraz k celému incidentu nevydali žiadne oficiálne stanovisko a snažia sa škandál utíšiť. Aktuálne neexistujú žiadne oficiálne indície, ktorá konkrétna hackerská skupina za touto narodeninovou sabotážou stojí.