Zákulisné informácie z najvyššej politiky naznačujú, že Biely dom schvaľuje tvrdší postup voči Kremľu. Americký prezident Donald Trump mal v súkromnom rozhovore poradiť svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému, aby voči Rusku postupoval podstatne odvážnejšie, pretože Vladimir Putin reaguje výlučne na tlak. V Kyjeve táto správa posilnila sebavedomie a zrodil sa nový, mimoriadne odvážny diplomatický plán: dotiahnuť Putina na rokovania priamo do Ameriky.
Čo je dôležité
- Odkaz od Trumpa: Americký prezident v súkromí vyzval Zelenského na odvážnejší postup voči Rusku.
- Filozofia sily: Podľa zdrojov Trump presadzuje doktrínu „mier prostredníctvom sily“ a neverí, že Kremeľ ustúpi bez nátlaku.
- Ignorovaný list: Vladimir Putin odmietol priame stretnutie so Zelenským, jeho otvorený list vraj len „prebehol očami“.
- Pozvánka do USA: Kyjev navrhol, aby Trump pozval Putina na rokovania do Ameriky, pretože takéto pozvanie by sa Rusom odmietalo oveľa ťažšie.
Tlak ako jediná cesta k mieru
Ukrajinská delegácia odchádzala z nedávneho stretnutia s americkým prezidentom s veľkým povzbudením. Ako informoval portál The Kyiv Independent s odvolaním sa na svoje diplomatické zdroje, Donald Trump mal v súkromnom rozhovore apelovať na Volodymyra Zelenského, aby sa nebál ráznejších krokov. V Kyjeve to okamžite posilnilo presvedčenie, že Biely dom plne podporuje snahy zvýšiť tlak na Rusko s cieľom prinútiť ho zasadnúť k zmysluplnému rokovaciemu stolu.
Hoci americkí predstavitelia oficiálne nepotvrdili, či Trump priamo schvaľuje ukrajinské útoky na ruskom území, jeho celkové nastavenie je jasné. Šéf Bieleho domu vníma silu ako kľúčový element celej geopolitickej hry.
„Trump tvrdí, že vlastne neverí, že Putin urobí čokoľvek bez nátlaku. Prezident Trump skrátka hlboko verí v mier prostredníctvom sily.“
priblížil situáciu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s obsahom rokovania.
Keď Putin odmieta, pomôcť má Trump
Nová ukrajinská stratégia reaguje na patovú situáciu, v ktorej sa priame diplomatické kontakty ocitli. Začiatkom júna totiž Zelenskyj poslal otvorený list Vladimirovi Putinovi s návrhom na osobné stretnutie, no šéf Kremľa ho stroho odbil s tým, že dokument len „prebehol očami“ a na schôdzku nevidí žiadny reálny dôvod.
K tomu sa navyše pridáva aj tvrdý spor o miesto prípadných rozhovorov. Kremeľ nekompromisne trvá na tom, že stretnutie sa môže uskutočniť iba v Moskve, čo je pre brániacu sa Ukrajinu nepredstaviteľné. Kyjev naopak požaduje pôdu neutrálneho štátu. Táto diplomatická barikáda prinútila Tím okolo ukrajinského prezidenta hľadať alternatívne riešenia.
S kľúčovým nápadom prišiel ukrajinský prezident minulý týždeň počas summitu skupiny G7 vo Francúzsku. Podľa ukrajinských predstaviteľov by pre Putina bolo oveľa ťažšie a diplomaticky riskantnejšie odmietnuť oficiálne pozvanie priamo od amerického prezidenta. „Zelenskyj navrhol Trumpovi, aby priviedol Putina do Ameriky, a to by bolo perfektné,“ prezradil zdroj. Donaldovi Trumpovi sa táto myšlienka údajne zapáčila, no americké zdroje nateraz krotia predčasný optimizmus a upozorňujú, že v blízkej budúcnosti sa takýto megasummit zatiaľ neočakáva.