Politik musel ustúpiť spravodlivosti a znášať následky za svoje slová. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa musel písomne ospravedlniť ochranárovi Mariánovi Hletkovi za sériu nepravdivých a hrubo urážlivých výrokov. Okrem listu mu musel na účet previesť aj 7 500 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. Definitívne to potvrdil súd, podľa ktorého ani ministerská stolička nedáva nikomu právo beztrestne očierňovať iných a zneužívať verejnú debatu na osobné útoky.
Čo je dôležité
- Ministerská prehra: Rudolf Huliak splnil verdikt súdu, ochranárovi poslal písomné ospravedlnenie a zaplatil tisíce eur.
- Systematické osočovanie: Žaloba na ochranu osobnosti bola podaná pre dlhodobé a početné klamlivé výroky zo strany politika.
- Definitívny verdikt: Prvostupňové rozhodnutie zvolenského súdu definitívne potvrdil Krajský súd v Banskej Bystrici.
- Signál pre spoločnosť: Úspešný spor ukazuje, že pred zákonom sú si všetci rovní a aktívni občania sa dokážu obrániť pred agresiou politikov.
Zákon platí pre každého rovnako
Slovné útoky vo verejnom priestore majú svoju právnu cenu. Minister Rudolf Huliak (nezávislý) doručil v pondelok 22. júna dlho očakávané písomné ospravedlnenie ochranárovi Mariánovi Hletkovi. Uzavrel sa tým emotívny spor, ktorý odštartoval ešte v polovici roka 2024. Politik totiž o ochranárovi dlhodobo a systematicky šíril klamstvá, ktoré hlboko zasahovali do jeho osobnej aj profesionálnej cti.
Súdy v tejto veci konali nekompromisne. Hoci sa minister voči pôvodnému rozhodnutiu bránil, Krajský súd v Banskej Bystrici v máji tohto roka definitívne zmietol jeho odvolanie zo stola a potvrdil verdikt Okresného súdu vo Zvolene v celom rozsahu. Okrem morálnej satisfakcie v podobe priznania klamstva musel člen vlády zaplatiť aj finančnú pokutu 7 500 eur. Tá má podľa právnikov okrem odškodnenia aj dôležitý preventívny charakter, aby odradila iných verejných činiteľov od podobného správania.
„Nebolo to ľahké, ale za pravdu sa oplatí bojovať a brániť sa proti očividným klamstvám, ktoré čoraz viacej zneužívajú politici nielen proti ochranárom, ale aktívnym občanom všeobecne. Dúfam, že tento výsledok bude ponaučením pre všetkých, ktorí vstupujú do verejnej debaty so zlým úmyslom.“
povedal k úspešnému koncu kauzy samotný ochranár Hletko, ktorý neskrýval úľavu.
Dva roky boja za očistenie mena
Celý spor sa ťahal presne dva roky. Marián Hletko stratil trpezlivosť s neustálym osočovaním v júni 2024, kedy na politika podal oficiálnu žalobu na ochranu osobnosti. Prvostupňový súd mu dal za pravdu už v júli 2025. Právny zástupca ochranára Michal Kiča vyzdvihol, že justícia dokázala v tejto zložitej veci rozhodnúť pomerne rýchlo a svoje kroky mimoriadne starostlivo odôvodnila.
Dokazovanie bolo podľa neho extrémne náročné najmä pre obrovské množstvo útočných vyjadrení, ktoré politik na adresu ochranára vyprodukoval. Tento rozsudok však vysiela dôležitý signál pre celú slovenskú verejnosť – politická funkcia a vplyv neposkytujú imunitu pred spravodlivosťou a nikto v štáte nestojí nad platnými zákonmi.