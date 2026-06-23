Zdrvujúca správa od centrálnej banky rozprúdila ostrý politický súboj. Národná banka Slovenska (NBS) šokovala znížením odhadu rastu ekonomiky na tento rok len na chudobného pol percenta. Opozičné KDH bije na poplach a hovorí o absolútnom zlyhaní vlády Roberta Fica. Sľubované prorastové opatrenia podľa kresťanských demokratov existujú len na papieri a Slovensku reálne hrozí, že sa prepadne do dlhoročnej hospodárskej stagnácie, kým susedné štáty nám definitívne utečú.
Čo je dôležité
- Radikálny škrt: Centrálna banka revidovala výhľad rastu slovenského HDP na rok 2026 na úroveň iba 0,5 %.
- Kritika opozície: KDH tvrdí, že sľubované prorastové opatrenia ministerstva hospodárstva vôbec nefungujú a sú len marketingom.
- Strata dôvery: Podľa opozície už ani guvernér NBS, bývalý minister Smeru, neverí, že vláda dokáže ekonomiku reálne oživiť.
- Kamenický je optimista: Minister financií naopak očakáva, že v budúcom roku ekonomika nabehne na vyššie tempo a porastie o 1,5 %.
Predvolebné letáky namiesto pomoci
Kresťanskí demokrati považujú najnovšie čísla od Národnej banky Slovenska za definitívne potvrdenie toho, pred čím už dlhodobo varujú. Podľa podpredsedu hospodárskeho výboru parlamentu Rastislava Krátkeho (KDH) je alarmujúce, ako prudko krajina padá v rebríčkoch konkurencieschopnosti.
Ostrú kritiku namieril priamo na rezort hospodárstva, ktorý vedie Denisa Saková (Hlas-SD). „Prorastové opatrenia ministerky sú v očiach centrálnej banky len predvolebným letákom, ktorý nedokáže naštartovať ekonomický rast,“ upozornil poslanec s tým, že tieto zmeny stále nie sú riadne zavedené v legislatíve a vláda s ich reálnym uvedením do praxe nepochopiteľne otáľa. Upozorňuje pritom, že ich nábeh vôbec nebude okamžitý, no štát potrebuje masívny impulz pre ekonomiku ako soľ už dnes.
Už ani guvernér neverí vlastným?
Opozícia upozorňuje na mimoriadne kritický fakt – dôveru vo vládnu hospodársku politiku už podľa reálnych čísiel strácajú aj tie najvyššie štátne inštitúcie.
„Je alarmujúce, že ani guvernér, bývalý minister Smeru, neverí, že vláda Roberta Fica dokáže ekonomiku reálne oživiť. Potvrdzuje to aj zníženie výhľadu rastu HDP na rok 2026 na úroveň 0,5 percenta.“
Podľa KDH musí kabinet Roberta Fica (Smer-SD) okamžite a radikálne zmeniť svoj prístup k podnikateľskému prostrediu. „Namiesto marketingu, ktorým vláda zakrýva svoje zlyhania, musí ministerstvo konečne rozbehnúť skutočné investície a prestať dusiť strednú vrstvu a ekonomiku. Trestom za neschopnosť tejto vlády bude niekoľkoročná stagnácia, zatiaľ čo naše susedné krajiny nám budú čoraz viac unikať,“ dodal rázne Krátky.
Minister financií vidí situáciu inak
Vládny kabinet sa však na hospodársky vývoj pozerá s väčším optimizmom. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa pri svojich vyjadreniach opiera o širšie predikcie nielen z dielne NBS, ale aj od Medzinárodného menového fondu. Aj keď tento rok dosiahne rast HDP chabých 0,5 %, v budúcom roku už očakáva oživenie na úrovni minimálne 1,5 %. Toto zrýchlenie by malo podľa jeho slov aspoň čiastočne spomaliť tempo zadlžovania štátu v pomere k výkonu ekonomiky.
Šéf štátnej kasy sa vyjadril aj k pálčivej téme zdražovania. Pripustil síce, že Slovensko momentálne bojuje s jednou z najvyšších inflácií v celej Európskej únii (tesne pod štyrmi percentami), no zároveň jedným dychom dodáva, že reálny dopad na peňaženky bežných ľudí je miernejší. Vďaka štedrej štátnej energopomoci je totiž skutočná inflácia pociťovaná v domácnostiach podľa ministra zhruba o jedno percento nižšia.