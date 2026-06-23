Ruský prezident Vladimir Putin ostro vystúpil proti ukrajinským útokom na ruské územie, pričom Kyjev obvinil zo snahy o vedomú destabilizáciu tamojšej spoločnosti. Šéf Kremľa tak reagoval na množiace sa údery bezpilotných lietadiel, ktoré v poslednom období čoraz častejšie zasahujú kľúčovú ropnú infraštruktúru. Ukrajina sa naopak netají tým, že jej cieľom je odrezať Moskvu od dôležitých vojnových financií a priniesť realitu krvavého konfliktu priamo k bežným obyvateľom Ruska.
Čo je dôležité
- Obvinenia z destabilizácie: Vladimir Putin tvrdí, že ukrajinské údery na civilnú infraštruktúru majú vyvolať paniku a neistotu.
- Ciele Kyjeva: Ukrajina útočí na ropné rafinérie s jasným cieľom – odčerpať Moskve zdroje na financovanie vojny.
- Viditeľné dôsledky: Poškodenie rafinérií už v niektorých ruských regiónoch spôsobilo nedostatok palív a vyššie ceny.
- Postup na fronte: Ruský prezident vyhlásil, že jeho jednotky sa blížia k prevzatiu kontroly nad strategickou Kosťantynivkou.
Drony pália ropu a prinášajú vojnu do Ruska
Ukrajinské útoky zamerané na ropné rafinérie hlboko v Rusku sa od začiatku tohto roka podľa štatistík zdvojnásobili. Tieto presne cielené údery už začínajú prinášať prvé viditeľné ekonomické dôsledky. V niektorých ruských regiónoch viedli k dlhým radom na čerpacích staniciach a k postupnému zvyšovaniu cien benzínu.
Kyjev svoju stratégiu nijako netají. Ukrajinské velenie opakovane uviedlo, že primárnym cieľom týchto operácií je odčerpať kľúčový zdroj ruských vojnových financií. Druhým, rovnako dôležitým cieľom je ukázať samotným Rusom, že vojenský konflikt, ktorý Moskva rozpútala, už zďaleka nie je od ich domovov taký vzdialený, ako sa im snaží nahovoriť štátna propaganda.
Putinova sťažnosť pred vojenskými absolventmi
Na kritickú situáciu s dronmi musel už reagovať aj samotný Vladimir Putin. Počas utorkového slávnostného stretnutia s absolventmi vojenských vysokých škôl sa prvýkrát verejne vyjadril k minulotýždňovým útokom, počas ktorých sa ukrajinským bezpilotným lietadlám podarilo zasiahnuť dokonca aj moskovskú rafinériu.
„Údery proti civilnej infraštruktúre – na čo sú zamerané? Na destabilizáciu spoločnosti, uprostred takého masívneho náporu, keď pre nich pracuje celý Západ. Tieto drony prichádzajú v obrovských množstvách s cieľom vytvoriť pocit neistoty ohľadom akcií ruských ozbrojených síl.“
vyhlásil Putin na stretnutí s vojakmi, ktoré naživo odvysielala aj štátna televízia. Ruský prezident sa tak snažil vysvetliť zlyhania protivzdušnej obrany masívnou podporou, ktorú Ukrajina dostáva od Západu.
Tlak na doneckú pevnosť
Okrem domácej situácie a obrany ruského územia sa Putin vo svojom príhovore dotkol aj situácie priamo na ukrajinskom fronte. Kremeľský líder absolventom oznámil, že ruské okupačné jednotky sú už blízko k prevzatiu kontroly nad mestom Kosťantynivka.
Ide o mimoriadne dôležitý strategický bod, ktorý predstavuje južnú kotvu takzvaného „pásu pevností“ v Doneckej oblasti. Práve odovzdanie a plná kontrola nad týmto územím patrí k dlhodobým požiadavkám, ktoré Moskva nekompromisne žiada od Kyjeva.