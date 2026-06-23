Slovensko čaká ďalšia dôležitá politická udalosť. Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín spojených komunálnych a župných volieb. K volebným urnám pristúpime koncom októbra, aby sme si v jeden deň vybrali zástupcov do vedenia miest, obcí aj krajov. Keďže ide o špecifický formát takzvaných supervolieb, voliči sa musia pripraviť na jednu zásadnú podmienku – odvoliť mimo svojho trvalého bydliska bude tentoraz úplne nemožné.
Čo je dôležité
- Dátum supervolieb: Obyvatelia Slovenska pristúpia k spojeným voľbám v sobotu 24. októbra tohto roka.
- Koho volíme: V jeden deň si vyberieme starostov, primátorov, županov a poslancov obecných i krajských zastupiteľstiev.
- Zákaz preukazov: Pre tieto voľby nie je legislatívne možné vybaviť si hlasovací preukaz.
- Iba doma: Hlasovať sa bude dať výlučne v mieste vášho trvalého bydliska.
Dvoje volieb v jeden deň
Jesenný politický kalendár na Slovensku naberá jasné kontúry. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) v utorok oficiálne vyhlásil termín, kedy sa uskutočnia spojené voľby do orgánov územnej samosprávy. Občania vo viac ako 3 000 obciach, mestách a mestských častiach odovzdajú svoje hlasy v sobotu 24. októbra.
Tento formát šetrí štátu peniaze a voličom čas, keďže spája dvoje dôležitých volieb do jedného dňa. Volebné miestnosti tak budú vydávať hneď niekoľko hlasovacích lístkov naraz. Voliči budú krúžkovať mená svojich budúcich starostov či primátorov, a zároveň si zvolia poslancov do obecných a mestských zastupiteľstiev. Ďalšie lístky budú patriť výberu predsedu samosprávneho kraja (župana) a zástupcov do krajského parlamentu.
Ešte o niečo zložitejšiu úlohu za plentou budú mať obyvatelia dvoch najväčších slovenských metropol. V Bratislave a Košiciach sa okrem primátorov a mestských poslancov budú voliť aj starostovia jednotlivých mestských častí a členovia ich miestnych zastupiteľstiev.
Cestovanie za voľbami nepadá do úvahy
Kým pri parlamentných alebo prezidentských voľbách sú Slováci zvyknutí na komfort v podobe hlasovacích preukazov, ktoré im umožňujú odvoliť kdekoľvek na území štátu, pri komunálnych a župných voľbách platia prísnejšie pravidlá.
„Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.“
Toto pravidlo vyplýva z logiky samotných volieb – občania si totiž vyberajú zástupcov, ktorí budú spravovať výlučne to územie, ku ktorému majú voliči formálny vzťah prostredníctvom svojho trvalého pobytu. Kto si na volebný víkend naplánuje cestu mimo svojho domova, právo rozhodnúť o vedení svojej obce či kraja jednoducho stratí.