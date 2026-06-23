Zlyhal systém alebo išlo o nepredvídateľnú tragédiu? Obyvateľmi Gelnice otriasla víkendová vražda, pri ktorej mal rukou vlastného manžela vyhasnúť život Zuzany V. Šokujúce na celom prípade je, že útočník bol len jedenásť dní pred činom prepustený z väzby s podmienečným trestom za predchádzajúce vyhrážky. Zúfalá žena pritom ešte pred mesiacmi žiadala súd o zákaz priblíženia, no ten jej nevyhovel s odôvodnením, že násilník sedí za mrežami a hrozba bezprostredne nehrozí.
Čo je dôležité
- Tragédia po prepustení: K vražde došlo v sobotu 20. júna, iba 11 dní po tom, čo súd muža prepustil z vyšetrovacej väzby na slobodu.
- Dostal iba podmienku: Za predchádzajúce nebezpečné vyhrážanie manželke vyviazol útočník s osemmesačným podmienečným trestom.
- Zamietnutá ochrana: Súd na jar odmietol vydať zákaz priblíženia s argumentom, že muž bol vo väzbe a nebezpečenstvo nie je aktuálne.
- Rozhodovanie o väzbe: O ďalšom osude muža a uvalení väzby pre obzvlášť závažný zločin vraždy aktuálne rozhoduje súd.
Z väzby priamo k fatálnemu útoku
Prípad z Gelnice odhaľuje mrazivé pozadie a chronológiu udalostí, ktoré predchádzali tragickej sobote. Obvinený Tomáš V. nebol pre políciu ani justíciu žiadnym nováčikom. Ešte vo februári tohto roka pod vplyvom alkoholu fyzicky napadol svoju manželku, po čom skončil vo vyšetrovacej väzbe, aby v trestnej činnosti nemohol pokračovať.
Zlom nastal 9. júna, keď Okresný súd (OS) Spišská Nová Ves rozhodol o jeho treste za nebezpečné vyhrážanie. „Trestným rozkazom uložil Tomášovi V. trest odňatia slobody v trvaní osem mesiacov, výkon trestu mu podmienečne odložil na dobu 15 mesiacov a zároveň mu uložil protialkoholické liečenie ambulantnou formou,“ priblížila detaily hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová. Keďže sa trestný rozkaz stal ihneď právoplatným, muža prepustili na slobodu. Jedenásť dní nato došlo k brutálnej vražde.
Zúfalé volanie o pomoc súd nevypočul
Zavraždená Zuzana V. pritom zjavne dopredu cítila obrovský strach a blížiacu sa hrozbu. Už 28. februára podala na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. V ňom sa dožadovala, aby súd agresívnemu manželovi zakázal priblížiť sa k nej na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov a definitívne ho vylúčil z užívania jej bytu. Argumentovala tým, že ako abstinujúci alkoholik začal po 23 rokoch opäť piť a fyzicky ju napadol.
Súd však jej žiadosti 10. marca nevyhovel a návrh na ochranu zamietol. Svoje rozhodnutie vtedy oprel o fakt, že obvinený sa fyzicky nachádzal v Ústave na výkon väzby v Košiciach a proti svojmu zadržaniu ani neprotestoval.
„Podľa názoru súdu za takéhoto stavu veci nie je preukázaná naliehavosť a nevyhnutnosť upraviť vzťahy medzi žalobkyňou a žalovaným tak, ako to žalobkyňa požadovala, keďže zo strany obžalovaného v tom čase určite nemohlo dôjsť k jeho návratu do bytu a ani k možnosti priblíženia sa k nej.“
citovala vtedajšie odôvodnenie zamietnutia hovorkyňa súdu. Toto formálne zhodnotenie situácie sa však po prepustení muža na slobodu ukázalo ako mimoriadne tragické. O tom, či pôjde Tomáš V. za obzvlášť závažný zločin vraždy svojej manželky späť za mreže do vyšetrovacej väzby, bude musieť opäť rozhodnúť justícia.