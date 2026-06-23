Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ostro zaútočil na západných spojencov. Európu označil za priamu hrozbu pre medzinárodný mier a Spojené štáty obvinil zo straty postavenia objektívneho sprostredkovateľa. Moskva tak reaguje na nedávny summit G7, kde sa lídri pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodli na ďalšom vyzbrojovaní Ukrajiny a drvivých sankciách voči ruskej vojnovej ekonomike. Mierové rokovania tak zostávajú na mŕtvom bode.
Čo je dôležité
- Kritika Európy: Sergej Lavrov tvrdí, že Európa poskytovaním vojenskej pomoci Ukrajine ohrozuje globálny mier.
- Strata dôvery v USA: Washington sa podľa Moskvy vydal cestou sankcií a definitívne stratil nárok na rolu objektívneho sprostredkovateľa.
- Tlak zo summitu G7: Donald Trump a ďalší svetoví lídri schválili ďalšie dodávky protivzdušnej obrany pre Kyjev a prísnejšie sankcie.
- Mier v nedohľadne: Snahy Bieleho domu o ukončenie vojny zlyhávajú na neústupčivosti oboch strán a vojne na Blízkom východe.
Tvrdé slová pre európskych aj amerických lídrov
Ruská diplomacia opäť stupňuje svoju protizápadnú rétoriku. Šéf rezortu zahraničia Sergej Lavrov počas utorkového stretnutia so zahraničnými veľvyslancami v Moskve nešetril kritikou. Cieľom jeho slovných útokov sa stala predovšetkým Európa, z ktorej podľa neho neutíchajúca vojenská podpora Ukrajiny robí významnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť.
Ešte tvrdší odkaz však poslal za oceán. Lavrov obvinil Spojené štáty, že svojimi najnovšími krokmi definitívne pochovali šancu na to, aby v prebiehajúcom konflikte zohrávali úlohu nestranného mediátora.
„Pokiaľ ide o Spojené štáty, súdiac podľa ich konania sa zdá, že sa vzdávajú akéhokoľvek nároku na rolu objektívneho sprostredkovateľa a namiesto toho sa uberajú cestou eskalácie sankčného tlaku na Rusko.“
Trumpove snahy brzdí Blízky východ aj neústupčivosť
Ostrá reakcia Ruska prichádza bezprostredne po kľúčovom júnovom summite skupiny G7. Práve tam sa svetoví lídri, vrátane staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, dohodli na spoločnom záverečnom vyhlásení k vojne na Ukrajine. Namiesto hľadania kompromisov však schválili masívne zvýšenie dodávok systémov protivzdušnej obrany pre Kyjev a zintenzívnenie tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku prostredníctvom prísnejších sankcií.
Samotné mierové rokovania pod vedením USA sú dlhodobo paralyzované. Čiastočne za to môže aj rozsiahla vojna na Blízkom východe, ktorú ešte vo februári rozpútali Spojené štáty a Izrael útokom na Irán. Táto eskalácia odklonila pozornosť a diplomatické kapacity iným smerom.
Hoci Donald Trump od svojho návratu do Bieleho domu v roku 2025 vyvíja neustály tlak na obe strany, aby si sadli za rokovací stôl, americkí diplomati dosiahli len minimálny pokrok. Kyjev totiž rázne odmieta pristúpiť na maximálne požiadavky Moskvy, z ktorých ruské vedenie nehodlá ustúpiť ani o krok.