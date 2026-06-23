Ukrajina udrela na anektovaný Krym a priľahlé ruské regióny v bezprecedentnom rozsahu. Masívny roj desiatok bezpilotných lietadiel spôsobil počas noci z pondelka na utorok na polostrove doslova chaos. Horúce ciele zahŕňali kľúčové elektrické rozvodne, ropné terminály aj strategické pozície protivzdušnej obrany. Výsledkom sú rozsiahle výpadky prúdu, obrovské požiare, zablokovaný Kerčský most a kritický nedostatok paliva, pre ktorý si bežní obyvatelia nemajú kde natankovať.
Čo je dôležité
- Masívny roj: Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nad svojimi regiónmi a morom zostrelilo až 143 ukrajinských dronov.
- Energetický kolaps: Zásah kľúčovej rozvodne a tepelnej elektrárne spôsobil výpadky prúdu v piatich veľkých okresoch.
- Ropa v plameňoch: Drony opäť zasiahli ropné sklady v Kerči aj v prístave Kavkaz, čierny dym vidieť na desiatky kilometrov.
- Dopravná paralýza: Kerčský most ráno zablokovali, letiská v Krasnodare a Soči museli pre hrozbu dočasne uzavrieť.
Tma nad polostrovom a horiaca elektráreň
Noc z pondelka na utorok priniesla na Krymský polostrov jeden z najmasívnejších ukrajinských útokov za posledné obdobie. Samotné ruské ministerstvo obrany priznalo, že protivzdušná obrana musela nad regiónom, Čiernym a Azovským morom likvidovať hrozivých 143 bezpilotných lietadiel. Napriek deklarovanému zneškodneniu dronov sú reálne škody na zemi zdrvujúce.
Jedným z hlavných cieľov sa stala energetická infraštruktúra. Po silnom výbuchu, ktorý sa ozval okolo druhej hodiny ráno, vypukol rozsiahly požiar v kľúčovej elektrickej rozvodni Nasosnaja-2 na východe polostrova. Tento zásah mal okamžitý dominový efekt – výpadky prúdu okamžite hlásili rozsiahle okresy Jevpatoria, Krasnoperekopský, Sakský, Džankojský a Krasnogvardejský.
„Veľký požiar vypukol tiež v tepelnej elektrárni v Aršincevskom okrese Kerč, pričom hustý čierny dym sa tiahol až do vzdialenosti takmer 50 kilometrov.“
Údery na ropu aj protivzdušnú obranu
Ukrajinská armáda dlhodobo cieli na ruský ropný priemysel a najnovšia ofenzíva to len potvrdzuje. Podľa miestnych zdrojov bol už druhýkrát v tomto týždni zasiahnutý ropný sklad v kerčskom prístave. Ten pritom hasiči nedokázali uhasiť ešte od predchádzajúceho piatkového útoku. Ďalší úder smeroval na ropný terminál v prístave Kavkaz na Kubáni.
Útoky sa však neobmedzili len na energie. Drony presne mierili aj na vojenské ciele. Požiare vypukli pri vstupe do Kerču a pri dedine Bagerovo, kde má ruská armáda rozmiestnené svoje cenné systémy protivzdušnej obrany S-300 a S-400. Plamene pohltili aj železničnú stanicu Južná a zasiahnuté boli i ruské jednotky na Arabatskej kosi a v Simferopole.
Dopravný kolaps a prázdne nádrže
Masívna nočná operácia si vyžiadala okamžitú daň aj v civilnom a dopravnom sektore. Strategický Kerčský most, ktorý spája anektovaný Krym s pevninským Ruskom, museli úrady okolo siedmej hodiny ráno z bezpečnostných dôvodov zablokovať. Panika sa preniesla aj na pevninu, kde museli na niekoľko hodín úplne uzavrieť civilné letiská v Krasnodare a v Soči.
Pre bežných obyvateľov Krymu, ktorý Rusko anektovalo ešte v roku 2014, prináša systematické ničenie rafinérií a skladov čoraz väčšie existenčné problémy. Pre kritický nedostatok benzínu a nafty si už niekoľko dní nedokážu natankovať palivo do svojich vozidiel, čím sa prehlbuje celková izolácia a nervozita v regióne.