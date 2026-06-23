Poľsko-ukrajinské vzťahy zažívajú mimoriadne turbulentné obdobie. Po sérii tvrdých diplomatických a historických prestreliek, ktoré vyvrcholili odoberaním a vracaním štátnych vyznamenaní, rázne zasiahol poľský premiér Donald Tusk. Zasahujúcich politikov na oboch stranách hranice varoval pred rozdúchavaním vášní a vyzval na okamžité zmiernenie napätia, ktoré podľa neho priamo ohrozuje strategickú bezpečnosť oboch štátov.
Čo je dôležité
- Stopka pre vášne: Premiér Tusk rázne odmietol eskaláciu protiukrajinských a protipoľských nálad, ktorú živia niektorí politici.
- Jablko sváru: K napätiu prispelo pomenovanie ukrajinskej jednotky po hrdinoch UPA i škandál s odobratím Radu Bielej orlice Volodymyrovi Zelenskému.
- Pohľad vpred: Poľsko chce stavať vzťahy na obrovskej solidarite z roku 2022, nie na historických traumách.
- Obnova pokračuje: Napriek politickým roztržkám sa v Gdansku uskutoční kľúčová konferencia o obnove Ukrajiny so stovkami dohôd.
Trauma z minulosti nesmie zničiť budúcnosť
Hromadiace sa konflikty medzi Varšavou a Kyjevom donútili poľského premiéra k nekompromisnému vystúpeniu. Donald Tusk pred utorkovým rokovaním vlády jasne deklaroval, že súčasná séria historických a politických sporov je pre strategické záujmy oboch krajín vyslovene škodlivá. Upozornil, že na oboch stranách hranice momentálne aktívne pôsobia politici, ktorým vyhovuje vyostrovanie konfliktov viac než budovanie vzájomného porozumenia.
Premiér pripomenul, že Poľsko od prvého dňa ruskej invázie poskytovalo Ukrajine masívnu a nezištnú pomoc. Vyjadril preto pevnú nádej, že práve obrovská solidarita z roku 2022 sa stane základom pre zlepšenie vzťahov, a to aj napriek mimoriadne zložitej historickej záťaži, ktorú si oba národy nesú.
„Som presvedčený, že v dlhodobom záujme Poľska je vybudovanie čo najlepších vzťahov založených na vízii budúcnosti, a nie na traume z minulosti, hoci táto trauma je na poľskej strane plne opodstatnená. Neprispejem nijakým spôsobom k rozdúchavaniu tohto napätia. Či je to populárne alebo nie, poviem úprimne, v tejto chvíli ma to nezaujíma.“
vyhlásil Tusk s dôrazom na to, že jeho kabinet nebude za žiadnych okolností podporovať ďalšiu eskaláciu.
Vracanie medailí a tiene UPA
Kritika predsedu poľskej vlády smerovala ku konkrétnym udalostiam z posledných dní, ktoré vzťahy oboch susedov zmrazili na bod mrazu. Tusk označil za vyslovene škodlivé rozhodnutie pomenovať jednu z ukrajinských vojenských jednotiek po „Hrdinoch UPA“ (Ukrajinskej povstaleckej armády), ktorej historické pôsobenie je v Poľsku vnímané mimoriadne citlivo a tragicky.
Do diplomatickej roztržky sa navyše primiešal aj bezprecedentný krok s odobratím prestížneho Radu Bielej orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Na tento akt reagovali viacerí ukrajinskí predstavitelia demonštratívnym vracaním svojich poľských štátnych vyznamenaní. Podľa poľského premiéra takéto kroky z oboch strán neslúžia bezpečnostným záujmom ani jedného zo štátov.
Konferenciu v Gdansku nič nezastaví
Napriek napätej politickej atmosfére a prestrelkám politikov však ekonomická a strategická spolupráca musí pokračovať. Donald Tusk potvrdil, že dlho plánovaná Konferencia o obnove Ukrajiny sa tento týždeň v poľskom Gdansku uskutoční presne podľa pôvodného harmonogramu.
Na toto mimoriadne dôležité medzinárodné podujatie je už pripravených približne 200 rôznych dohôd a memoránd. Týkajú sa aj viacerých kľúčových poľsko-ukrajinských projektov, ktoré budú priamo súvisieť s obrovskou povojnovou obnovou zničenej krajiny. „Nech už nám dnes vo Varšave a v Kyjeve kazí prácu ktokoľvek, táto konferencia sa uskutoční,“ uzavrel rázne šéf poľského kabinetu.