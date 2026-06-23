Slovensko sa musí pripraviť na pekelný záver júna. Extrémne horúčavy udrú plnou silou a teploty môžu na juhu krajiny atakovať magickú hranicu 40 stupňov Celzia. Meteorológovia navyše varujú pred extrémnym suchom a vyčerpávajúcimi tropickými nocami. Očakávané ochladenie je zatiaľ v nedohľadne a prvé výraznejšie búrky dorazia najskôr na prelome mesiacov.
Čo je dôležité
- Teplotný extrém: Horúčavy vyvrcholia na prelome týždňov. Na juhu môže byť 39 až 40 stupňov, na severe okolo 30.
- Bez zrážok: Čaká nás extrémne suché počasie, intenzívne búrky či celoplošný dážď zatiaľ nehrozia.
- Príčina počasia: Stacionárna tlaková výš vytvorila nad Európou neviditeľnú blokádu pre oblačnosť z Atlantiku.
- Ochladenie v júli: Mierna zmena počasia a prvé prehánky by mohli prísť 29. a 30. júna, výraznejšie ochladenie až 1. a 2. júla.
Peklo cez deň, horúco v noci
Pred nami sú dni, ktoré dajú organizmu poriadne zabrať. Prevládať bude veľmi až mimoriadne teplé a suché počasie. Horúčavy by mali gradovať koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa. Kým na severe územia sa očakávajú teploty okolo 30 stupňov, na juhozápade Slovenska sa teplomery vyšplhajú na zničujúcich 39 stupňov a vylúčený nie je ani priamy útok na 40-stupňovú hranicu.
Úľavu navyše neprinesie ani západ slnka. Podľa meteorologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Nikolety Hruškovej nás čakajú nepríjemné tropické noci. Nočné teploty by sa mali hýbať väčšinou v rozpätí od 21 do 22 stupňov, o čosi znesiteľnejšie bude počasie len v horských údoliach.
Neviditeľná stena pre oblaky
Za toto extrémne počasie môže aktuálne rozloženie tlakových útvarov, ktoré nedovoľuje zrážkam preniknúť nad naše územie.
„Tlaková výš je nad vnútrozemím Európy nielen v prízemnej vrstve, ale aj vo vyšších vrstvách ovzdušia stabilná. Stáva sa stacionárnou až blokujúcou pre frontálne systémy, ktoré postupujú z Atlantického oceána smerom do vnútrozemia. Tieto frontálne systémy sa nedostávajú do vnútrozemia, respektíve ak sa dostanú, vo vysokom tlaku sa rýchlo rozpadnú.“
vysvetlila odborníčka Hrušková neviditeľnú atmosférickú bariéru, ktorá momentálne chráni Európu pred zrážkami z Atlantického oceána.
Kedy sa konečne ochladí?
Akákoľvek nádej na celoplošný a trvalý dážď je v najbližších dňoch podľa modelov mizivá. Prvé zrážky by mohli na Slovensko doraziť v pondelok (29. 6.) alebo v utorok (30. 6.), avšak len vo forme lokálnych prehánok či letných búrok. Skutočné a citeľné ochladenie sa črtá až v prvých júlových dňoch, konkrétne 1. a 2. júla.
Na túto predpoveď sa podľa meteorológov môžeme s mimoriadne vysokou pravdepodobnosťou spoľahnúť. Vďaka stabilnej a stacionárnej tlakovej výši sa totiž zhodujú takmer všetky kľúčové predpovedné modely a odchýlky vo vývoji očakávaných teplôt či oblačnosti sú momentálne len úplne minimálne.