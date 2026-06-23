Obrovská tragédia v hlavnom meste má ten najsmutnejší koniec. Štrnásťročný chlapec, ktorého po riskantnom vylezení na elektrický stožiar zasiahol prúd, svoj boj o život v nemocnici prehral. Lekárom sa ho napriek mimoriadnemu úsiliu a rozsiahlej zdravotnej starostlivosti pre ťažké popáleniny nepodarilo zachrániť. Okolnosťami nešťastia sa už intenzívne zaoberá polícia.
Čo je dôležité
- Tragický koniec: Štrnásťročný chlapec podľahol rozsiahlym popáleninám a zraneniam po zásahu elektrickým prúdom.
- Miesto nešťastia: K fatálnej udalosti došlo na Telocvičnej ulici v Bratislave po tom, čo mladík vyliezol na elektrický stožiar.
- Boj o život: Lekári z Národného ústavu detských chorôb robili všetko pre jeho záchranu, zranenia však boli nezlučiteľné so životom.
- Policajné vyšetrovanie: Polícia okamžite začala v tomto prípade trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví.
Enormná snaha lekárov nestačila
Život mladého človeka vyhasol po neuváženej hre a zbytočnom risku. Štrnásťročný chlapec utrpel po zásahu prúdom devastačné zranenia a rozsiahle popáleniny. Po prevoze do nemocnice zvádzal boj o život, no rozsah poškodenia organizmu bol napokon príliš veľký. Smutnú správu oficiálne potvrdila hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Dana Kamenická.
„Napriek enormnej snahe lekárov a ostatných zdravotníkov NÚDCH, ktorí pre pacienta robili všetko, čo bolo v ich silách a možnostiach, sa život dieťaťa nepodarilo zachrániť.“
Osudné rozhodnutie na Telocvičnej ulici
K tragickej udalosti, ktorá navždy zmenila život jednej rodiny, došlo vo štvrtok 18. júna v ranných hodinách. Chlapec sa vtedy nachádzal na Telocvičnej ulici v Bratislave. Z nepochopiteľných dôvodov sa rozhodol vyliezť na stožiar s elektrickým vedením, kde ho následne zasiahol silný prúd.
Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky a s mimoriadne ťažkými zraneniami ho previezli do bratislavskej nemocnice. Celým prípadom sa už od prvých momentov zaoberá Polícia, ktorá v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Odborníci i záchranári v tejto súvislosti opakovane apelujú na verejnosť a najmä na rodičov mládeže, aby varovali svoje deti pred smrteľným nebezpečenstvom, ktoré hrozí pri akejkoľvek manipulácii či pohybe v blízkosti zariadení vysokého napätia.