Zákopová vojna medzi českým prezidentom a vládou vyústila do historického ústavného sporu. Petr Pavel podal na Ústavný súd kompetenčnú žalobu po tom, ako mu kabinet definitívne zakázal účasť na blížiacom sa kľúčovom summite NATO v Turecku. Hlava štátu hovorí o bezprecedentnom oklieštení svojich právomocí a varuje, že verejné hádky o letenky strápňujú krajinu v očiach spojencov v tých najcitlivejších bezpečnostných časoch.
Čo je dôležité
- Žaloba na vládu: Prezident Petr Pavel sa obrátil na Ústavný súd ČR s kompetenčnou žalobou voči vládnemu kabinetu.
- Stopka do Turecka: Dôvodom je rozhodnutie vlády, ktorá prezidenta v pondelok vyškrtla z delegácie na júlový summit NATO v Ankare.
- Porušenie ústavy: Hlava štátu argumentuje, že zastupovanie krajiny navonok je jej elementárnou ústavnou právomocou, ktorú nemožno zrušiť vládnym uznesením.
- Požiadavky súdu: Pavel žiada, aby súd vláde uložil zákaz klásť mu administratívne prekážky a nariadil jej riadnu súčinnosť.
O letenkách rozhodne ústavný súd
Politické napätie v Českej republike dosiahlo úplne novú úroveň. Otázka, kto bude krajinu reprezentovať na medzinárodnej scéne, napokon skončila až na stole sudcov. Český prezident Petr Pavel sa rozhodol pre radikálny krok a na Ústavný súd (ÚS) ČR podal oficiálnu kompetenčnú žalobu. Reagoval tak na prekvapivé pondelkové rozhodnutie vlády, ktorá ho v podstate vyškrtla zo zoznamu účastníkov júlového summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare.
Samotný súd prijatie tohto mimoriadneho podania bezprostredne potvrdil. „Ústavný súd dostal včera vo večerných hodinách prostredníctvom dátovej schránky návrh prezidenta republiky na začatie konania v spore o rozsah kompetencií,“ spresnila hovorkyňa inštitúcie Miroslava Číhalíková Sedláčková. O tom, či sa bude týmto citlivým prípadom súd zaoberať prednostne, musí teraz rozhodnúť plénum sudcov.
Oklieštenie právomocí a hádky pred spojencami
Prezident svoj rázny právny krok verejne potvrdil a postup kabinetu označil za mimoriadne nešťastný a bezprecedentný. Petr Pavel sa vo svojej argumentácii striktne odvoláva na článok 63 Ústavy Českej republiky. Podľa jeho slov je zastupovanie štátu navonok doslova základným popisom práce hlavy štátu a jej vylúčenie z výkonu tejto právomoci vládnym uznesením je neprípustným obmedzením ústavnej roly.
Hlava štátu však nepoukazuje len na právnu stránku veci, ale aj na masívne reputačné škody. Mesiace trvajúce verejné dohadovanie o tom, kto zo štátnikov kam poletí, podľa prezidenta navonok vysielajú mimoriadne zlý signál o neschopnosti najvyšších predstaviteľov štátu dohodnúť sa na základných veciach.
„V dobe, keď NATO rieši najväčšie bezpečnostné hrozby od existencie Aliancie, to považujem za prístup nezodpovedný k našim občanom aj k našim spojencom. To musí skončiť.“
upozornil Pavel vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach.
Čo prezident žiada
Cieľom kompetenčnej žaloby je stanoviť jasné pravidlá do budúcnosti. Pavel od Ústavného súdu žiada, aby oficiálne deklaroval, do koho kompetencie spadá rozhodovanie o účasti prezidenta na medzinárodných summite. Zároveň chce, aby inštitúcia vláde výslovne zakázala vytvárať prezidentovi akékoľvek administratívne prekážky pri výkone jeho právomocí a prikázala jej poskytovať mu plnú súčinnosť.
Na záver svojho verejného vystúpenia Petr Pavel ubezpečil, že bez ohľadu na výsledok, verdikt najvyššej súdnej inštancie bude plne a bez výhrad rešpektovať.