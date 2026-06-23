Letné horúčavy a nepozornosť majiteľov môžu stáť domáce zvieratá život. Odborníci bijú na poplach a varujú pred fatálnou chybou – auto ponechané na slnku sa pre psa mení na smrtiacu pec už v priebehu niekoľkých minút, a to aj v prípade, ak necháte pootvorené okno. Keďže štvornohí miláčikovia sa nedokážu potiť tak ako ľudia, ich organizmus pri extrémnych teplotách mimoriadne rýchlo kolabuje a utrpí trvalé poškodenia.
Čo je dôležité
- Smrtiaca pasca: V aute na slnku môže teplota stúpnuť na 50 až 60 stupňov už v priebehu niekoľkých desiatok minút.
- Žiadne potenie: Psy nemajú potné žľazy po celom tele, teplo z organizmu dokážu uvoľňovať len zrýchleným dýchaním.
- Varovné príznaky: Úpal sa prejavuje extrémnym dýchaním, zmätenosťou, hnačkami a môže vyústiť až do smrteľnej kómy.
- Nezvratné zmeny: Ak zvieraťu nie je okamžite poskytnutá veterinárna pomoc, hrozí mu trvalé poškodenie mozgu, srdca a ďalších orgánov.
Pootvorené okno psovi nepomôže
Kým ľudské telo sa dokáže pred prehriatím chrániť potením, psy túto výhodu nemajú. Svoju telesnú teplotu musia regulovať výlučne dýchaním. Ak sa ocitnú v uzavretom a horúcom priestore, z ktorého nevedia teplo dostatočne rýchlo uvoľniť, nastáva kritický problém. Riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martin Chudý preto vo svojej aktuálnej výzve mimoriadne dôrazne apeluje na majiteľov, aby psov nikdy nenechávali čakať v zaparkovanom aute.
Mnoho vodičov sa mylne domnieva, že pootvorené okno psovi zabezpečí dostatok vzduchu a ochladenie. Odborníci však pred týmto mýtom varujú. Normálna telesná teplota oddýchnutého psa v pokoji sa pohybuje na úrovni 38 až 39 stupňov Celzia. Stačí, aby sa jeho vnútorná teplota zvýšila len o jediný stupeň – na 40 stupňov – a okamžite nastupujú ťažké príznaky úpalu.
„Ak je vonku 34 stupňov, v aute sa teplota do desiatich minút zvýši o desať stupňov. Do pol hodiny tam máte 50 stupňov a do hodiny 60 stupňov. To sú jednoducho teploty, keď fyziologicky psík nie je schopný túto situáciu zvládať.“
vysvetlil fyziku uzavretého vozidla Chudý.
Hnačky, zmätenosť a zlyhávanie orgánov
Pri prudkom zvýšení telesnej teploty dochádza u psa nielen k zmenám správania, ale k celkovému kolapsu organizmu. „Keď nevie dobre predýchať celú situáciu, tak vzniká veľký problém,“ podotkol šéf veterinárnej správy. Ak je zviera uväznené v horúcom prostredí pridlho, výrazne sa mu zrýchli dýchanie, začne byť viditeľne zmätené, trápia ho hnačky a v najhoršom prípade upadá do komatózneho stavu.
Majitelia by preto počas horúcich dní mali zvieratám neustále zabezpečovať chládok a prísne dbať na ich pitný režim. Ak pes začne javiť akékoľvek známky úpalu a malátnosti, domáce chladenie už nemusí stačiť a rozhodujú doslova minúty.
V takomto prípade je podľa veterinárov nutné bezodkladne navštíviť ambulanciu a urobiť rýchle vyšetrenie zdravotného stavu. Čím dlhšie totiž úpalový stav u psa trvá, tým je vyššie riziko, že dôjde k absolútne nezvratným a fatálnym zmenám na tráviacom či vylučovacom aparáte, ale aj k trvalému poškodeniu srdca a mozgu. Profesionálna zverolekárska terapia je často jedinou šancou, ako zviera vrátiť do normálneho fyzického stavu.