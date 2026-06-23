Bývalý príslušník informačnej služby Peter Tóth pokračuje vo svojej kľúčovej výpovedi pred Špecializovaným trestným súdom. Kým v pondelok opisoval, ako začal podozrievať Mariana K. a Alenu Zs. z objednávky vraždy Jána Kuciaka, v utorok senátu predložil ďalšie mrazivé svedectvo. Potvrdil pravosť tajných motákov z väzby, prostredníctvom ktorých chcel Marian K. vybaviť svoju slobodu u vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika za pomoci oligarchu Norberta Bödöra.
Čo je dôležité
- Výpoveď pokračuje: Peter Tóth druhý deň vypovedá v kauze vraždy novinára a prípravy vrážd prokurátorov.
- Tajné motáky: Svedok na súde potvrdil autenticitu lístočkov, ktoré mu Marian K. posielal spoza mreží.
- Pokus o korupciu: Marian K. žiadal Norberta Bödöra, aby u Dušana Kováčika vybavil zásah v jeho prospech.
- Strach zo Šantu: Intervencia nevyšla, pretože sa aktéri obávali, že prokurátor Ján Šanta by okamžite zvolal tlačovú konferenciu.
Motáky, Bödör a špeciálny prokurátor
Hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje výsluchom jedného z najdôležitejších svedkov. Zatiaľ čo ostatní obžalovaní požiadali o konanie v neprítomnosti, na lavici obžalovaných sedí iba samotný Marian K. Práve on si musel v utorok vypočuť, ako jeho bývalý dôverník Peter Tóth detailne potvrdzuje autenticitu takzvaných motákov – tajných lístočkov posielaných z väzby.
Obsah týchto odkazov opäť odhaľuje, ako fungovali chápadlá vtedajšieho systému. Podľa Tótha sa v motákoch jasne hovorilo o tom, že Marian K. urgentne žiada oligarchu Norberta Bödöra o zásadnú láskavosť. Ten sa mal informovať priamo u vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, či existujú možnosti intervencie v prospech uväzneného podnikateľa.
Šanta ako prekážka a "úcta k životu"
Plán na záchranu Mariana K., ktorý v tom čase sedel vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek, však napokon stroskotal na jedinom človeku. Tóth pred senátom opísal, že dostal jasný sprostredkovaný odkaz, prečo Kováčik odmietol zasiahnuť.
„Ak by Kováčik intervenoval v prospech Mariana K., prokurátor vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta by zorganizoval tlačovú konferenciu.“
Svedok sa počas výpovede vrátil aj k svojmu pôvodnému pondelkovému svedectvu, kde opísal momenty, kedy začal z objednávky vraždy novinára podozrievať práve Mariana K. a Alenu Zs. Tieto podozrenia ho napokon viedli k prekvapivému kroku – spolupráci s políciou. Svoj motív kontaktovať orgány činné v trestnom konaní označil bývalý príslušník tajnej služby za „výchovu k absolútnej úcte k ľudskému životu“.
Nekonečný proces
Prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej z februára 2018 vo Veľkej Mači sa pred prvostupňový súd vrátil už po tretí raz, keďže predošlé dva rozsudky Najvyšší súd SR zrušil. Kým vykonávatelia a sprostredkovateľ vraždy už dostali právoplatné dlhoročné tresty, Marian K. a Alena Zs. stále čelia obžalobe z jej objednávky.
Zároveň súdia aj prípravu vrážd elitných prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, ku ktorým malo dôjsť v rokoch 2017 a 2018. V tejto vetve kauzy sedia na lavici obžalovaných okrem hlavnej dvojice aj Dušan K. a Darko D.