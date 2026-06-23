Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) spoločne s políciou zabránila ničivému teroristickému útoku priamo v centre Kyjeva. V rukách vyšetrovateľov skončili dvaja agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorí plánovali sofistikované bombové útoky a následný útek na gumenom člne do Bieloruska. Za krvavú sabotáž im Kremeľ sľuboval miesta v ruskej tajnej službe, teraz im však namiesto kariéry hrozí doživotie za velezradu.
Čo je dôležité
- Prekazený útok: Ukrajinské zložky včas odhalili plán na odpálenie administratívnej budovy v centre Kyjeva.
- Dvojitá nálož: Páchatelia nastražili výbušninu k elektrickému generátoru a druhú priamo do maskovanej kamery.
- Útek za hranice: Agentov chytili vo vlaku, do Ruska sa plánovali dostať nelegálnym prekročením rieky.
- Profil páchateľov: Išlo o dezertéra ukrajinskej armády a kyjevského marketéra, ktorých FSB naverbovala cez Telegram.
Bomby a skrytá kamera
Kým sa obyvatelia ukrajinskej metropoly snažia žiť čo najbežnejším životom, ruské tajné služby nepoľavujú v snahe o destabilizáciu. Cieľom najnovšieho prekazeného útoku bola administratívna budova v Ševčenkivskom rajóne v Kyjeve. Dvojica naverbovaných mužov tam umiestnila podomácky vyrobené výbušné zariadenie priamo k elektrickému generátoru.
Plán páchateľov bol premyslený do najmenších detailov. Explózia mala vyvolať rozsiahly požiar a spôsobiť značné materiálne škody. Aby ruská FSB videla výsledok útoku v priamom prenose, dvojica nainštalovala oproti budove maskovanú kameru s diaľkovým prístupom. Nešlo však len o sledovacie zariadenie.
„Kamera bola vybavená druhým výbušným zariadením, ktoré plánovali agenti odpáliť bezprostredne po výbuchu samotného generátora.“
Zadržaní vo vlaku a sľuby z Moskvy
K odpáleniu bômb, ktoré chceli muži aktivovať diaľkovo, našťastie nedošlo. Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) zasiahla skôr, ako stihli svoj plán dokončiť. Zadržali ich vo vlaku smerujúcom do Černihivskej oblasti na severe krajiny. Z tohto regiónu sa plánovali v nafukovacom člne nelegálne preplaviť cez rieku priamo do Bieloruska a odtiaľ do Ruska.
Vyšetrovanie odhalilo, že ruská FSB naverbovala mužov prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram. Pozornosť si vyslúžili tým, že aktívne zverejňovali komentáre na podporu kremeľského režimu. Jeden zo zadržaných je mobilizovaný vojak, ktorý dezertoval zo svojej jednotky, druhý pracoval ako marketingový špecialista priamo v Kyjeve.
Za splnenie tejto mimoriadne nebezpečnej úlohy im ruská strana prisľúbila takzvanú evakuáciu do Ruskej federácie a následné lukratívne zamestnanie priamo v štruktúrach FSB. Pred samotnou prípravou bombového útoku si ich Rusi preverili – museli vytvoriť tajný sklad zbraní a odovzdávať informácie o ukrajinských vojenských zariadeniach. Obaja muži sú aktuálne vo väzbe. Keďže skutok spáchali počas stanného práva, za velezradu im hrozí doživotné väzenie a úplné prepadnutie majetku.