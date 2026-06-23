Európa čelí narastajúcemu tlaku na prehodnotenie prísnej ochrany medveďa hnedého. Skupina členských štátov na čele so Slovenskom a Rumunskom žiada po vzore nedávneho uvoľnenia pravidiel pri vlkoch rázne zakročiť aj voči najväčšej európskej šelme. Dôvodom sú tragické štatistiky – desiatky mŕtvych ľudí a tisícky roztrhaných hospodárskych zvierat, ktoré podľa signatárov dokazujú, že populácia predátora bez prirodzeného nepriateľa sa vymkla kontrole a spôsobuje neúnosné škody.
Čo je dôležité
- Iniciatíva štátov: Slovensko a Rumunsko za podpory ďalších krajín žiadajú EÚ o uvoľnenie pravidiel pre lov medveďov.
- Tragická bilancia: Za posledných päť rokov zabili medvede v týchto dvoch štátoch 18 ľudí a vyše 200 vážne zranili.
- Ekonomické škody: Od roku 2023 šelmy zlikvidovali viac ako 2 000 hospodárskych zvierat, čo spôsobuje farmárom masívne straty.
- Príklad vlka: Výzva priamo nadväzuje na krok z roku 2025, kedy Európska únia oficiálne znížila ochranu vlkom.
Krvavé štatistiky a volanie po love
Slovensko a Rumunsko sa rozhodli spoločne zakročiť. Na zasadnutí ministrov poľnohospodárstva Európskej únie v Luxemburgu otvorili mimoriadne citlivú tému – zníženie stupňa ochrany medveďa hnedého. Podľa nich je príčinou prudkého nárastu incidentov extrémne rýchlo rastúca populácia tohto dravca.
Čísla, ktorými svoje požiadavky štáty argumentujú, sú hrozivé. Iba za uplynulých päť rokov pripravili medvede o život 18 ľudí a viac ako 200 osobám spôsobili vážne zranenia. Okrem hrozby pre ľudské životy nesú útoky aj enormné ekonomické následky. Farmári v oboch krajinách prišli od roku 2023 o viac než 2 000 hospodárskych zvierat vrátane koní, dobytka, oviec a ošípaných.
„Ako predátor bez prirodzených nepriateľov si tento druh naliehavo vyžaduje účinný manažment.“
uvádza sa v oficiálnom liste, pod ktorý sa podpísalo nielen Slovensko a Rumunsko, ale iniciatívu otvorene podporili aj Česko, Fínsko a Chorvátsko.
Po vlkoch idú na rad medvede
Snaha o zmenu statusu ochrany nie je v európskych inštitúciách úplnou novinkou. Táto výzva priamo nadväzuje na kľúčové rozhodnutie, ktorým Európska únia už v roku 2025 oficiálne znížila stupeň prísnej ochrany pre vlka dravého. Zástancovia zmien veria, že by sa tento legislatívny úspech mohol teraz zopakovať aj pri medveďoch.
Na to, aby návrh definitívne prešiel a došlo k plošnej úprave ochranného statusu, ho však musí podporiť kvalifikovaná väčšina všetkých členských štátov EÚ. Očakáva sa pritom extrémne silný odpor najmä zo strany medzinárodných environmentálnych organizácií, ktoré sú dlhodobo proti akémukoľvek zmierňovaniu ochrany pôvodných dravcov.
Medvede a vlky navyše nie sú jediným tŕňom v oku vlád. Otvára sa aj debata o regulácii ďalších živočíšnych druhov. Až deväť členských krajín ešte v máji spoločne vyhlásilo, že bude nevyhnutné riešiť aj premnoženého kormorána veľkého, ktorý podľa rybárov aktuálne spôsobuje na rybách katastrofálne škody.