Americký prezident Donald Trump si nekládol servítku pred ústa a ostro zhodnotil politický pád odchádzajúceho britského premiéra Keira Starmera. Šéf Bieleho domu mu vyčíta katastrofálnu energetickú politiku, nezvládnutú migráciu, ale aj nedostatočnú lojalitu voči Washingtonu pri vojenských operáciách proti Iránu. Kým sa Británia pripravuje na výber v poradí už siedmeho premiéra za uplynulú dekádu, Trump odkazuje, že Starmer si svojimi krokmi definitívne podkopol vlastnú politickú autoritu.
Čo je dôležité
- Ostrá kritika z USA: Donald Trump zhodnotil pôsobenie končiaceho premiéra Starmera, vyčíta mu najmä prístup k energetike a migrácii.
- Spor o vojenskú základňu: Lídri mali konflikt pre váhanie Londýna poskytnúť britskú základňu na Cypre pre americké útoky proti Iránu.
- Energetický paradox: Podľa Trumpa je chybou, že Briti nevyužívajú vlastnú ropu v Severnom mori, stavajú veterné turbíny a energiu kupujú od Nórov.
- Nástupca na obzore: Starmera by mal v premiérskom kresle vystriedať veterán labouristov a bývalý starosta Manchestru Andy Burnham.
Veterné turbíny a odmietnutá ropa
Hoci Donald Trump počas stretnutia s novinármi v Oválnej pracovni označil Keira Starmera za „celkom milého človeka“ a tak trochu aj priateľa, politicky na ňom nenechal nitku suchú. Svojho britského náprotivku podrobil tvrdej kritike najmä za spôsob, akým riadil domácu energetiku.
Americkému prezidentovi prekáža predovšetkým to, že britská vláda z environmentálnych dôvodov odmieta využívať bohaté zásoby ropy v Severnom mori. Rozhodnutie umožniť masívnu výstavbu „veterných elektrární všade navôkol“ označil za obrovskú chybu. Poukázal pri tom na zjavný paradox – Spojené kráľovstvo vo veľkom nakupuje energiu z Nórska. Táto škandinávska krajina pritom ťaží ropu v tom istom mori, z ktorého má Veľká Británia podstatne väčší podiel, no z ideologických dôvodov sa k nemu otáča chrbtom.
„Želám mu všetko dobré. Má však dva problémy: energetiku a migráciu – a kriminalitu. Ale najmä energetiku a migráciu. Veľmi, veľmi si tým uškodil.“
zhodnotil Trump, ktorý Starmerov politický koniec predpovedal už vopred na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Konflikt pre útoky na Irán
Ekonomika a domáca politika však neboli jediným kameňom úrazu. Medzi oboma lídrami to iskrilo aj v otázkach fungovania aliancie NATO a strategického partnerstva. Donald Trump sa posťažoval, že Londýn nepodporoval Spojené štáty dostatočne, pričom spomenul konkrétny konflikt pri vojenských operáciách proti Iránu.
Jablkom sváru sa stalo využitie leteckej základne RAF Akrotiri na Cypre, ktorú chceli na bombardovanie iránskych cieľov využiť spoločné sily USA a Izraela. Britská administratíva podľa Trumpa s udelením povolenia neprimerane dlho váhala. „Povedal, že nemôžeme použiť ostrov na pristátie. To sa stalo prvýkrát,“ posťažoval sa šéf Bieleho domu. Aj keď Starmer pod tlakom napokon ustúpil, toto diplomatické váhanie bolo podľa Trumpa veľmi zlým krokom.
Pád premiéra a hľadanie nástupcu
Keir Starmer v pondelok oficiálne oznámil, že odstupuje z funkcie lídra Labouristickej strany. V premiérskom kresle zostane už len dočasne, kým neprebehne proces odovzdania moci. Jeho pád je výsledkom dlhých mesiacov obrovského tlaku zo strany vlastných poslancov, ako aj oslabenej autority po katastrofálnych výsledkoch v miestnych a regionálnych voľbách.
Zrak britskej verejnosti sa teraz upiera na pravdepodobného nástupcu. Najhorúcejším kandidátom je politický veterán a bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham, ktorý sa nedávno vrátil do parlamentu. Ak by sa práve on postavil na čelo britskej vlády, stal by sa už siedmym premiérom za posledných extrémne turbulentných desať rokov.