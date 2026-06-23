Rumunsko sa naďalej topí v hlbokej politickej kríze. Tamojší parlament definitívne potopil nomináciu liberála Adriana Vesteu na post nového premiéra. Politik nezískal dostatok hlasov, pričom mu chrbtom otočila aj jeho vlastná strana, ktorá ho dokonca plánuje pre tento krok vylúčiť zo svojich radov. Patová situácia v krajine tak pokračuje a podľa analytikov už priamo ohrozuje čerpanie miliárd z európskych fondov.
Čo je dôležité
- Premiér bez podpory: Adrian Vestea nezískal v parlamente potrebných 233 hlasov, podporilo ho iba 189 poslancov a senátorov.
- Zrada z vlastných radov: Nominácia prekvapila jeho domovskú stranu PNL, ktorá mu odmietla vysloviť podporu a ide ho vylúčiť.
- Ohrozené eurofondy: Ďalšie predlžovanie politického patu môže podľa expertov zablokovať kľúčové reformy a peniaze z fondu obnovy EÚ.
- Druhý neúspech: Ide už o druhý zlyhaný pokus o zostavenie vlády od májového pádu kabinetu Ilieho Bolojana.
Fiasko v parlamente a varovanie ekonómov
Politická dráma v Rumunsku neberie konca. Na pondelkovej spoločnej schôdzi oboch komôr parlamentu sa pokúsil získať dôveru nominant na post premiéra Adrian Vestea. Aby uspel, potreboval presvedčiť najmenej 233 poslancov a senátorov. Výsledok však skončil absolútnym fiaskom – podľa oficiálneho sčítania dostal iba 189 hlasov. Viacerí poslanci dali najavo svoj postoj aj tým, že demonštratívne opustili snemovňu ešte pred samotným začiatkom hlasovania.
Táto situácia má pre krajinu mimoriadne vážne následky. Ako upozorňuje agentúra Bloomberg, neustále predlžovanie patovej politickej situácie môže v konečnom dôsledku ohroziť realizáciu kľúčových reforiem. Tie sú nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie obrovských finančných prostriedkov z fondu obnovy Európskej únie.
Prezidentov ťah a hnev vlastnej strany
Za neúspechom stojí z veľkej časti kontroverzný krok rumunského prezidenta. Nicušor Dan totiž nominoval Vesteu, bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany (PNL), na post premiéra minulý týždeň úplne na vlastnú päsť. Tento závažný krok vopred vôbec nekonzultoval s jeho domovskou stranou, čím šokoval aj Vesteových najbližších spojencov.
Podporu pre svoju novú vládu si tak nedokázal zabezpečiť u ďalších dvoch proeurópskych strán z bývalej rozpadnutej koalície, no predovšetkým vo vlastnej PNL. Jej šéf a bývalý premiér Ilie Bolojan okamžite po zverejnení nominácie rázne uviedol, že PNL túto vládu nepodporí. Vedenie strany cez víkend zašlo ešte ďalej – odhlasovalo Vesteovo vylúčenie zo svojich radov. Strana zároveň pohrozila, že bez milosti vylúči každého svojho člena, ktorý by novú vládu akokoľvek podporil alebo sa k nej pridal.
Padajúce vlády a snaha o zmenu
Aktuálny chaos je priamym dôsledkom udalostí zo začiatku mája, kedy parlament vyslovil nedôveru Bolojanovej vláde. Tento pád iniciovali poslanci zo Sociálnodemokratickej strany Rumunska (PSD) spoločne s nacionalistickými hnutiami Zväz pre zjednotenie Rumunov (AUR) a Rumunsko na prvom mieste (PACE).
„Chceme dosiahnuť zásadnú zmenu v spôsobe riadenia krajiny, ktorú požaduje väčšina obyvateľov Rumunska.“
tvrdila vtedy PSD pri odôvodňovaní snahy o povalenie vlády.
Hľadanie nového lídra je však mimoriadne náročné. Adrian Vestea bol už druhým pokusom prezidenta Nicušora Dana. Ešte pred ním sa o zostavenie funkčného kabinetu snažil predseda mimoparlamentnej Strany ľudového hnutia (PMP) Eugen Tomac, no po neúspešných rokovaniach sa napokon svojho mandátu dobrovoľne vzdal.