Americký prezident Donald Trump opäť stupňuje tlak na európskych spojencov. Tentoraz ich ostro kritizoval za nedostatočnú podporu počas nedávnych amerických operácií namierených proti Iránu. Šéf Bieleho domu partnerom z NATO otvorene pohrozil, že ak nabudúce požiadajú Spojené štáty o vojenskú pomoc, môžu sa stretnúť s rovnakým a chladným odmietnutím.
Čo je dôležité
- Kritika spojencov: Donald Trump vyčíta európskym partnerom v NATO, že Washingtonu odmietli pomôcť pri operáciách proti Iránu.
- Otvorená hrozba: Americký prezident varoval, že USA môžu v budúcnosti odmietnuť žiadosť členských štátov o vojenskú pomoc.
- Jadrový konflikt: Americké a izraelské údery mali oslabiť iránsky jadrový program, Európa však volala najmä po zdržanlivosti.
- Zásadný summit: Napriek obrovskému napätiu sa očakáva, že Trump sa v júli zúčastní na summite Aliancie v Turecku.
Frustrácia z odmietnutej pomoci
Prezident Spojených štátov opäť nešetril tvrdými slovami na adresu členských krajín NATO. Kameňom úrazu sa stal ich vlažný postoj a chýbajúca vojenská podpora počas amerických operácií na Blízkom východe. Donald Trump dal jasne najavo svoju frustráciu priamo počas rozhovoru s novinármi v Oválnej pracovni.
„Vynaložili sme všetky tie peniaze. A potom, keď možno potrebujeme pomoc pri nejakej malej záležitosti, povedia nie, radšej nepomôžeme. Je hlúpe hovoriť niečo také, pretože my im môžeme povedať to isté, a mohli by sme to aj urobiť.“
uviedol viditeľne rozhorčený Trump na margo nedostatočnej solidarity zo strany európskych vlád.
Oslabenie Iránu verzus európska opatrnosť
Vojenské operácie, na ktorých sa podieľal Washington a Izrael, mali za primárny cieľ oslabiť nebezpečný iránsky jadrový program. Kým Teherán útoky okamžite odsúdil ako hrubé porušenie medzinárodného práva a odpovedal odvetnými údermi na americké ciele v regióne, Európa zvolila diametrálne odlišný prístup.
Viaceré európske členské štáty Severoatlantickej aliancie odmietli americkej armáde priamo pomôcť a namiesto toho vyzývali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie vyhroteného konfliktu. Práve táto európska opatrnosť a neochota zapojiť sa do vojenských akcií leží šéfovi Bieleho domu v žalúdku.
Staré výčitky pred kľúčovým summitom
Aktuálna kritika je len ďalšou kapitolou v dlhodobo napätých vzťahoch medzi americkým lídrom a európskymi spojencami. Trump partnerom v NATO neustále vyčíta ich prílišnú závislosť od Spojených štátov a predovšetkým nedostatočné výdavky na vlastnú obranu.
Podobne ako počas svojho prvého funkčného obdobia, opäť verejne spochybňuje ochotu Washingtonu automaticky brániť tie štáty, ktoré si podľa neho neplnia svoje finančné záväzky voči Aliancii. Napriek tejto ostrej rétorike a narastajúcemu diplomatickému napätiu sa očakáva, že Donald Trump v júli osobne pricestuje do Turecka, kde by sa mal zúčastniť na mimoriadne dôležitom summite za účasti lídrov všetkých 32 členských krajín NATO.