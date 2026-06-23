Zásadný zlom na Blízkom východe. Irán po historických rokovaniach so Spojenými štátmi oznámil, že preberá definitívnu kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom. Výmenou za sľuby o návrate inšpektorov OSN a zriadenie priamej krízovej linky urobil Washington bezprecedentný ústupok – dočasne zrušil sankcie na vývoz iránskej ropy a súhlasil s uvoľnením zmrazených aktív. Prvé kolo švajčiarskych mierových rokovaní tak prináša nádej na ukončenie obrovského vojenského konfliktu.
Čo je dôležité
- Nový vládca prielivu: Hlavný vyjednávač potvrdil, že Hormuzský prieliv bude odteraz spravovať výlučne Irán v súlade s medzinárodným právom.
- Ropné ústupky: Spojené štáty udelili Teheránu dočasnú výnimku zo sankcií na vývoz ropy a sľubujú uvoľnenie zmrazených účtov.
- Návrat inšpektorov: Irán výmenou za zmiernenie sankcií súhlasil s tým, že na svoje územie opäť vpustí inšpektorov OSN.
- Záchrana Libanonu: Zriadené komunikačné kanály medzi veľmocami majú okrem otvorenia námornej trasy prispieť aj k ukončeniu bojov v Libanone.
Historická dohoda vo švajčiarskych Alpách
Krvavý a vyčerpávajúci vojenský konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom naberá po dlhom čase nádejný diplomatický kurz. Prvé kolo kľúčových mierových rokovaní, ktoré hostilo luxusné švajčiarske kúpeľné mestečko Bürgenstock, prinieslo šokujúce a prelomové výsledky. Tým najvýraznejším je zmena kontroly nad jednou z najdôležitejších námorných trás na svete.
Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v utorok oficiálne vyhlásil, že správu nad Hormuzským prielivom definitívne preberá Teherán.
„Hormuzský prieliv sa už nikdy nevráti do stavu spred vojny a bude spravovaný Iránskou islamskou republikou v súlade s medzinárodným právom.“
citovali Kálíbáfa iránske štátne médiá. Vo videu, ktoré vyjednávač zverejnil na platforme Telegram, zhodnotil švajčiarsku misiu ako mimoriadne úspešnú. „Podľa môjho názoru táto cesta priniesla dobré výsledky, najmä pokiaľ ide o diskusiu o prielive, Libanone, výnimkách zo sankcií na vývoz ropy a o uvoľnení zmrazených finančných prostriedkov,“ dodal.
Inšpektori výmenou za miliardy z ropy
Diplomatický prelom potvrdzujú aj kroky z americkej strany. Spojené štáty v pondelok dočasne udelili Iránu kľúčovú výnimku zo sankcií na vývoz ropy. Tento zásadný ústupok prišiel bezprostredne po tom, čo viceprezident USA J. D. Vance oznámil, že Teherán súhlasil s návratom inšpektorov OSN do krajiny. Súčasťou širšej dohody má byť aj postupné uvoľnenie dlhodobo zmrazených iránskych aktív vo svete. Kálíbáf však tlmí predčasné oslavy a upozorňuje, že celý mierový proces je len na samom začiatku a vyžaduje si obrovské úsilie.
Hra nervov na mori končí
Strategická vodná trasa, o ktorú sa Irán delí so susedným Ománom, zažívala v posledných mesiacoch extrémnu hru nervov. Teherán prieliv po vypuknutí vojny nekompromisne uzavrel. Hoci ho po prvotnej dohode s Washingtonom minulý týždeň opäť otvoril, víkendové izraelské útoky v Libanone viedli k jeho okamžitému zablokovaniu.
Nové kolo rokovaní však prinieslo dohodu na zriadení priamej komunikačnej linky medzi USA a Iránom. Tento kanál má predchádzať osudným nedorozumeniam a garantovať bezpečnú plavbu obchodných lodí. Podľa analytických spoločností, ktoré monitorujú globálnu námornú premávku, bola doprava v prielive už v pondelok plynulá. Dokonca bola oveľa intenzívnejšia než v období pred uzavretím najnovšej americko-iránskej dohody.