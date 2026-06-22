Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok odcestuje na návštevu troch krajín Perzského zálivu. Urobí tak v čase prebiehajúcich rokovaní s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe, uviedol v pondelok hovorca rezortu americkej diplomacie Tommy Pigott. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Počas návštevy Spojených arabských emirátov (SAE), Kuvajtu a Bahrajnu bude Rubio rokovať o „memorande o porozumení s Iránom, úsilí o zaistenie plného, slobodného a bezpečného tranzitu cez Hormuzský prieliv a o význame mieru a stability v regióne,“ uviedol vo vyhlásení Pigott.
Irán a USA podpísali minulý týždeň v stredu rámcovú dohodu, tzv. memorandum o porozumení, ktorého cieľom má byť ukončenie vojenského konfliktu na Blízkom východe.
Vo Švajčiarsku sa cez víkend uskutočnilo prvé kolo mierových rozhovorov medzi USA a Iránom. Delegácie viedli viceprezident USA J.D. Vance a šéf iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru v noci oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Informovali tiež, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Bürgenstocku pokračovať po zvyšok týždňa.
Irán a USA sa počas rokovaní dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v tejto krajine.