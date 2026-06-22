Nitriansky kraj pozná svojich najlepších športovcov za rok 2025. Absolútnou víťazkou sa stala úspešná atlétka Emma Zapletalová. Krajská samospráva počas slávnostného galavečera ocenila celkovo desiatky osobností, ktoré robia regiónu vynikajúce meno doma i vo svete. Špeciálnej pocty za celoživotný prínos sa dočkala aj tenisová legenda Pavel Matuščín.
Čo je dôležité
- Víťazka ankety: Najlepším športovcom NSK za uplynulý rok sa stala atlétka Emma Zapletalová.
- Desiatky ocenených: Župa slávnostne odovzdala ceny celkovo 32 športovcom, trénerom a kolektívom.
- Celoživotný prínos: Špeciálnu cenu získal dlhoročný tenisový rozhodca a funkcionár Pavel Matuščín.
- Vďačnosť trénerom: Zástupcovia kraja vyzdvihli nielen samotných športovcov, ale aj ich zázemie a rodiny.
Atletická kráľovná a tenisová legenda
V reprezentatívnych priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre sa zišla absolútna športová elita regiónu. Zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) tam slávnostne ocenili celkovo 32 najúspešnejších športovcov, trénerov a významných osobností za rok 2025. Pomyselnou kráľovnou večera sa stala elitná atlétka Emma Zapletalová, ktorá si odniesla titul najlepšieho športovca kraja.
Okrem úspešných jednotlivcov, kolektívov, zdravotne oslabených športovcov či zástupcov technických športov sa nezabudlo ani na tých, ktorí športu zasvätili celý svoj život. Cenu za celoživotný prínos do regionálneho športu si prevzal Pavel Matuščín z Tenisového klubu Slávia SPU Nitra. Ten sa dlhé desaťročia aktívne podieľal na rozvoji a budovaní slovenského tenisu, či už z pozície rozhodcu, alebo zanieteného funkcionára a organizátora.
Úspech sa rodí z disciplíny
Odovzdané ocenenia nie sú podľa predsedu NSK Branislava Becíka len obyčajným poďakovaním za dosiahnuté medaily či rekordy. Sú predovšetkým vzdaním holdu obrovskej vytrvalosti, pevnej disciplíne a silnému charakteru, bez ktorých by žiadne skutočné športové úspechy nikdy nevznikli.
„Ocenení športovci a športové kolektívy sú zároveň jasným dôkazom, že v našom kraji vyrastajú osobnosti schopné dosahovať výnimočné úspechy na najvyššej národnej aj medzinárodnej úrovni.“
zdôraznil Becík. Na jeho slová nadviazala aj Alena Žáčiková z odboru školstva, mládeže a športu Úradu NSK. Pripomenula, že za každým individuálnym či tímovým úspechom stojí tvrdá práca celej skupiny ľudí. Obrovské poďakovanie preto patrí nielen oceneným talentom, ale aj ich trénerom, obetavým rodičom a domovským klubom, ktoré im vytvárajú nevyhnutné podmienky pre rast a napredovanie.