Medzinárodná ratingová agentúra Moody's ponechala Slovensku doterajšie hodnotenie, no namiesto osláv vyvolala jej správa ostrú politickú prestrelku. Kým opozičné KDH hovorí o katastrofálnom vysvedčení pre vládnu konsolidáciu a upozorňuje na hrozivý nárast dlhu, ministerstvo financií považuje udržanie ratingu v ťažkých globálnych časoch za úspech. Šéf rezortu Ladislav Kamenický ukazuje prstom na Brusel a tvrdí, že našu ekonomiku ťahajú ku dnu externé faktory, na ktoré vláda nemá dosah.
Čo je dôležité
- Potvrdený rating: Agentúra Moody's nezhoršila rating Slovenska (zostáva na A3), no ostro pomenovala stav našich verejných financií.
- Kritika opozície: KDH tvrdí, že drastické uťahovanie opaskov neprinieslo sľubovaný efekt a krajina nebezpečne ekonomicky stagnuje.
- Hrozivý dlh: Podľa správy analytikov má slovenský dlh do roku 2028 vyskočiť až na 68 percent hrubého domáceho produktu.
- Obrana vlády: Minister financií Ladislav Kamenický viní zo zlých čísiel obchodné vojny, ropnú krízu a prehnané klimatické ciele EÚ.
Uťahovanie opaskov bez výsledku
Najnovšie hodnotenie od agentúry Moody's nastavilo podľa opozičného hnutia KDH neúprosné zrkadlo koaličným poslancom. Opozícia upozorňuje, že hoci sa rating krajiny formálne nezhoršil, správa jasne pomenovala katastrofálny stav verejných financií a vystavila zdrvujúce vysvedčenie vládnym konsolidačným balíčkom.
„Potvrdenie ratingu A3 nie je dôvod na oslavy. Zmyslom troch drastických kôl uťahovania opaskov pre občanov malo byť zlepšenie ratingov a pozície Slovenska, to sa však nedostavilo a namiesto toho prešľapujeme na mieste v stagnácii.“
uviedol poslanec KDH Rastislav Krátky. Upozornil tiež na fakt, že Slovensko sa nebezpečne prepadáva v konkurencieschopnosti a momentálne zaostáva už 30 miest za susednou Českou republikou. Zásadným problémom sú podľa agentúry vysoké štrukturálne deficity, ktoré priamo oslabujú našu schopnosť splácať záväzky. Dlh krajiny má podľa prognóz vyskočiť z postpandemického minima 55,8 percenta v roku 2023 až na hrozivých 68 percent HDP v roku 2028.
Ohrozené fondy a slabé inštitúcie
Opozícia zdôrazňuje, že ak by vládna konsolidácia skutočne splnila svoj účel a štátny dlh by sa znižoval, Slovensko sa mohlo dočkať reálneho zlepšenia ratingu. Krátky dodáva, že medzinárodní analytici okrem prekvapivo slabého efektu konsolidácie identifikovali aj ďalšie vážne riziká, pri ktorých vláda nerobí žiadne politické kroky na ich elimináciu. Ide predovšetkým o nepriaznivú demografiu, slabú kvalitu štátnych inštitúcií, problémy právneho štátu či reálne ohrozenie čerpania miliárd z fondov Európskej únie.
Kamenický ukazuje na Brusel a globálne krízy
Vedenie rezortu financií však hodnotenie číta úplne inak. Podľa ministerstva je samotné udržanie ratingu pre Slovensko vyslovene priaznivou správou. Argumentujú pritom mimoriadne napätou ekonomickou situáciou v Európskej únii, prebiehajúcimi obchodnými vojnami, globálnou neistotou, ropnou krízou a celkovým poklesom výkonu ekonomík našich najväčších obchodných partnerov.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po zverejnení ratingu rázne odmietol domácu kritiku. Zdôraznil, že slovenskú ekonomiku ťahá dole predovšetkým negatívny vývoj v Európe a priame chyby EÚ v oblasti prehnaných klimatických cieľov. Podľa šéfa štátnej kasy ide o čisto externé faktory, na ktoré vláda Slovenskej republiky nemá žiadny priamy dosah.