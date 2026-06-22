Maďarská vláda pod vedením premiéra Pétera Magyara spúšťa radikálnu politickú čistku. Operácia s názvom Očisťujúci oheň má za cieľ definitívne zlikvidovať politickú a ekonomickú mafiu v krajine a zabrániť jej návratu. Súčasťou bezprecedentných zmien je obmedzenie moci poslancov, nútený odchod starších ústavných sudcov, kontroverzné zosadenie úradujúceho prezidenta i zriadenie špeciálneho úradu na hľadanie rozkradnutých miliárd pod prísnou policajnou ochranou.
Čo je dôležité
- Lov na mafiu: Operácia Očisťujúci oheň má kompletne rozbiť starý systém a sieť ľudí, ktorí profitovali zo štátu.
- Ústavné zemetrasenie: Pripravovaný dodatok obmedzí mandát poslancov na 12 rokov a ukončí funkciu ústavným sudcom nad 70 rokov.
- Zhabanie majetkov: Vznikne Úrad na vrátenie verejného majetku, ktorého vedenie dostane nepretržitú špeciálnu policajnú ochranu.
- Koniec prezidenta: Vláda chce zmenou ústavy zosadiť hlavu štátu, opozícia bije na poplach a hovorí o uzurpovaní moci.
Limity pre politikov a čistka na súdoch
Politická mapa v Maďarsku sa otriasa v základoch. Nový premiér Péter Magyar vystúpil v Národnom zhromaždení so zásadným prejavom, v ktorom predstavil detaily masívnej operácie Očisťujúci oheň. Jej hlavným cieľom je podľa jeho slov nielen okamžitá eliminácia politickej a ekonomickej mafie, ale najmä nastavenie takých pravidiel, aby sa podobný systém už nikdy nemohol obnoviť.
Nástrojom na túto zmenu má byť v poradí už 17. dodatok k ústave. Vládna strana Tisza v ňom navrhuje radikálny rez v parlamente – obmedzenie mandátu poslancov na maximálne 12 rokov. Ešte tvrdší zásah čaká Ústavný súd (AB). Magyar oznámil obnovenie vekovej hranice, v dôsledku čoho automaticky zanikne mandát a imunita všetkým ústavným sudcom starším ako 70 rokov. O kreslo tak príde aj vplyvný Péter Polt. Predsedu ústavného súdu si po novom budú voliť samotní sudcovia spomedzi seba.
Ozbrojený úrad pre rozkradnuté peniaze
Premiér pripomenul, že za drancovaním maďarského štátu stojí rozsiahla a prepletená sieť právnikov, účtovníkov, finančných expertov a politických exekútorov, ktorých nazval „bábkami a janičiarmi“. Na ich odhalenie vláda zriaďuje špeciálny Úrad na vrátenie verejného majetku. Táto elitná inštitúcia bude viesť neľútostný boj o verejné zdroje, pričom jej predseda a štyria podpredsedovia budú fungovať pod nepretržitou 24-hodinovou policajnou ochranou.
„Náš úrad sa nebude zaujímať o to, kto zastáva akú pozíciu alebo do ktorej politickej strany patrí. Bude sa zaujímať len o to, kam sa podeli peniaze maďarského ľudu. Každý, kto sa obohatil z verejných zdrojov, by si mal pripraviť účty a vysvetlenia.“
vyhlásil dôrazne Péter Magyar. Zároveň dodal, že maďarskí prokurátori a policajti majú odteraz úplne rozviazané ruky a očakáva sa od nich prísnejšia a precíznejšia práca bez akéhokoľvek politického tlaku.
Opozícia varuje pred diktátom
Kým volanie po vyvodení zodpovednosti nachádza odozvu, metódy novej vlády vyvolávajú obrovské obavy. Predseda opozičnej frakcie Hnutia Naša vlasť László Toroczkai súhlasí s tým, že vinníci musia niesť zodpovednosť. Rázne však odmieta spôsob, akým si vládna strana Tisza prispôsobuje systém.
Toroczkai otvorene varoval, že strana Tisza svojvoľne eliminuje systém bŕzd a protiváh. Ako jasný dôkaz uviedol snahu vlády účelovo zmeniť ústavu len preto, aby predčasne ukončila mandát súčasnému prezidentovi republiky Tamásovi Sulyokovi. Podľa opozície robí Péter Magyar presne to isté, čo dlhé roky robil Fidesz – odstraňuje nepohodlných úradníkov, aby na ich miesta dosadil vlastných lojálnych ľudí.