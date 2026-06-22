Slovenskom sa opäť valí nebezpečná vlna podvodných SMS správ. Tisícky ľudí v týchto hodinách dostávajú falošné výzvy od fiktívnej dopravnej polície, ktorá pod hrozbou súdu vymáha nezaplatené pokuty. Podvodníci využívajú prepracovanú kópiu webu ministerstva vnútra a na zaplatenie dávajú obetiam čas len do polnoci. Polícia bije na poplach a varuje, aby ľudia v žiadnom prípade neklikali na priložené odkazy a údaje o svojich kartách nikam nezadávali.
Čo je dôležité
- Falošná polícia: Podvodníci sa v SMS správach vydávajú za dopravnú políciu a žiadajú okamžitú úhradu vymyslenej administratívnej pokuty.
- Časový nátlak: Správa drzo hrozí, že ak pokuta nebude zaplatená do polnoci 23. júna, prípad automaticky skončí na súde.
- Znaky podvodu: Správy často prichádzajú zo zahraničných čísel (napríklad Filipíny) a obsahujú nebezpečný link na falošný web ministerstva.
- Ako postupovať: Polícia pokuty cez SMS nikdy nerieši. Odkaz neotvárajte, a ak ste už zadali údaje z karty, okamžite ju v banke zablokujte.
Falošné pokuty a hrozba súdom
Slovenskí motoristi aj bežní občania čelia v krátkom čase už tretej masívnej vlne cielených kybernetických útokov. V priebehu dnešného dňa zaznamenala Polícia SR desiatky zúfalých podnetov od ľudí, ktorým v telefóne pípla mimoriadne znepokojivá správa. Neznámi páchatelia sa v nej vydávajú za Dopravnú políciu a od adresátov pod tvrdým nátlakom vymáhajú údajnú administratívnu pokutu.
Aby útočníci vyvolali strach a pocit maximálnej naliehavosti, v texte tvrdia, že vymyslený dlh je nutné uhradiť najneskôr do polnoci 23. júna. Ak tak obeť neurobí, podvodníci sa vyhrážajú okamžitým posunutím celej veci na súdne konanie. Súčasťou nebezpečnej SMS je aj internetový odkaz, ktorý po kliknutí presmeruje dôverčivého používateľa na podvodnú stránku. Tá je graficky takmer na nerozoznanie od oficiálneho webu Ministerstva vnútra SR a jej jediným cieľom je získať údaje z platobnej karty.
Polícia cez SMS nikdy nepokutuje
Muži zákona v tejto súvislosti opätovne a mimoriadne dôrazne upozorňujú verejnosť na základné pravidlo, ktoré dokáže ochrániť celoživotné úspory. Štátne orgány takýmto spôsobom s občanmi nikdy nekomunikujú.
„Polícia ani iné príslušné správne orgány nikdy nezasielajú výzvy na zaplatenie pokuty prostredníctvom SMS správ. Oznámenia o dopravných priestupkoch sú vždy doručované oficiálnou písomnou formou.“
Skutočná pokuta vám môže prísť výlučne prostredníctvom štandardnej listovej poštovej zásielky alebo do aktivovanej elektronickej schránky. Každý takýto oficiálny dokument navyše musí obsahovať presnú identifikáciu orgánu, číslo konania, detailný opis skutku a riadne zákonné poučenie o ďalšom postupe.
Exotické čísla a vybielené účty
Aktuálna tretia vlna podvodov má niekoľko spoločných a ľahko identifikovateľných znakov. Správy najčastejšie prichádzajú z neznámych zahraničných telefónnych čísel, pričom útočníci aktuálne s obľubou využívajú predvoľby exotických Filipín. Kriminálnici sa taktiež spoliehajú na umelo vytvorený časový stres a hrozbu negatívnych následkov.
Ak ste podvodnej správe predsa len uverili, klikli na odkaz a vyplnili údaje zo svojej platobnej karty, ide doslova o sekundy. V takom prípade musíte bezodkladne kontaktovať svoju banku, požiadať o okamžité zablokovanie platobnej karty a celú udalosť následne nahlásiť Policajnému zboru. Bezpečnostné zložky zároveň prosia všetkých občanov, aby o týchto nebezpečných a prepracovaných praktikách okamžite informovali svojich blízkych, a to predovšetkým zraniteľnejších seniorov, ktorí sa môžu stať ľahkou obeťou manipulácie.