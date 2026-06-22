Európa čelí explózii bezdetnosti a Poľsko bije na poplach. Tamojší prezident Karol Nawrocki varuje, že demografická kríza priamo ohrozuje samotnú existenciu, bezpečnosť a ekonomiku štátu. Namiesto prijímania migrantov, čo považuje za zlyhanie západných krajín, žiada radikálnu podporu tradičnej rodiny. Na stole je dokonca bezprecedentný návrh na úplné oslobodenie viacnásobných matiek od dane z príjmu.
Čo je dôležité
- Explózia bezdetnosti: Prezident varuje pred kultúrnymi zmenami, rastúcim individualizmom a stratou zodpovednosti.
- Odmietnutie migrácie: Poľsko nechce nahrádzať chýbajúcu populáciu migrantmi, západný model podľa hlavy štátu zlyhal.
- Radikálny návrh: Prezidentská rada chystá zákon, ktorý by oslobodil matky dvoch a viacerých detí od dane z príjmu.
- Riziká pre štát: Bez zvrátenia negatívnej demografickej krivky nie je možné udržať hospodársky rast ani národnú bezpečnosť.
Štát bez detí neprežije
Ekonomika a bezpečnosť krajiny stoja pred najväčšou výzvou súčasnosti. Poľský prezident Karol Nawrocki na medzinárodnej konferencii Poland future summit vo Varšave otvorene vyhlásil, že silný a rozvíjajúci sa štát sa jednoducho nepodarí udržať, ak spoločnosť neprekoná hlbokú demografickú krízu.
Za jednu z hlavných príčin tohto nepriaznivého vývoja označil prezident hlboké kultúrne a spoločenské zmeny, ktoré zasiahli celý kontinent. Zdôraznil, že problém už zďaleka nie je len v rukách politikov, ale vyžaduje si celospoločenskú zmenu spôsobu uvažovania o rodine a rodičovstve.
„V celej Európe nastala explózia bezdetnosti a samotná iniciatíva prezidenta či politikov demografickú krízu nezastaví.“
Mobily, pohodlie a odmietanie migrantov
Hlava štátu vo svojom prejave nešetrila kritikou do vlastných radov. Nawrocki poukázal na rastúci individualizmus a akútnu krízu schopnosti niesť zodpovednosť za rodinu, a to predovšetkým zo strany mužov. Prezidenta znepokojuje aj moderný fenomén – ľudia podľa neho často nedokážu odložiť z ruky telefón a venovať čas jeden druhému, no na druhej strane sa od nich očakáva, že obetujú svoje osobné pohodlie pre manželstvo a výchovu detí.
Kým viaceré západoeurópske krajiny sa snažia starnutie populácie a nedostatok pracovnej sily lepiť otvorenou migračnou politikou, Poľsko túto cestu rázne odmieta. „Chcel by som, aby jasne zaznelo, že pre Poľsko nie je riešením ustupovanie migračnému tlaku, ale jednoznačné postavenie sa za poľskú rodinu a za právne riešenia v rámci našej vlastnej spoločnosti,“ vysvetlil prezident s tým, že západný prístup v riešení populačného poklesu zlyhal.
Nulové dane pre matky?
Slová o právnych riešeniach nezostávajú len v rovine teórie. Konferencia, ktorá združila popredných svetových demografov a ekonómov, vznikla v spolupráci s Prezidentskou radou pre rodinu a demografiu. Tú Nawrocki povolal do zbrane hneď po svojom nástupe do funkcie.
Členka rady Agata Lupoměská potvrdila, že tím odborníkov už aktívne pripravuje konkrétne návrhy zákonov. Tým najvýraznejším je revolučný nápad, podľa ktorého by boli matky dvoch a viacerých detí úplne oslobodené od platenia dane z príjmu. Či však tento radikálny propopulačný krok prejde parlamentom, zostáva zatiaľ otázne. Ekonómovia totiž upozorňujú na jeho mimoriadne vysoké finančné náklady pre štátny rozpočet.