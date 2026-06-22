Maďarská politická scéna zažíva historický otras. Vláda premiéra Pétera Magyara zo strany Tisza spúšťa radikálnu operáciu s názvom Očisťujúci oheň. Jej hlavným cieľom je zmena ústavy a predčasné ukončenie mandátu úradujúceho prezidenta Tamása Sulyoka. Ten však odstúpiť odmieta, premiéra ostro kritizuje za aroganciu moci a sľubuje tvrdý právny boj o záchranu demokratických noriem v krajine.
Čo je dôležité
- Očisťujúci oheň: Vláda spúšťa proces, ktorým chce prostredníctvom zmeny ústavy odvolať prezidenta.
- Referendum o ústave: Od septembra odštartuje komplexný proces tvorby novej ústavy, ktorý zavŕši ľudové hlasovanie.
- Ostrá kritika: Prezident Tamás Sulyok tvrdí, že premiér zneužíva svoju moc ešte arogantnejšie ako Viktor Orbán.
- Ignorované ultimátum: Hlava štátu odmietla výzvu na májové odstúpenie a svoj mandát chce brániť na súdoch.
Operácia proti prezidentovi a nová ústava
Politická vojna v susednom Maďarsku naberá na obrátkach. Vládna strana Tisza sa rozhodla pre bezprecedentný krok – cielenou zmenou a doplnením ústavy chce definitívne ukončiť mandát súčasného prezidenta republiky Tamása Sulyoka. Tento radikálny krok, oficiálne nazvaný operácia Očisťujúci oheň, oznámil v pondelok priamo v Národnom zhromaždení premiér Péter Magyar. Svoj prejav zároveň naživo vysielal na sociálnej sieti Facebook.
Koniec prezidenta je však len začiatkom hlbších zmien. Predseda vlády avizoval, že už od septembra sa v krajine spustí absolútne komplexný ústavný proces, do ktorého má byť zapojená celá maďarská spoločnosť.
„Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende.“
prisľúbil Magyar vo svojom vystúpení.
Sulyok vracia úder: Je to horšie ako za Orbána
Hlava štátu sa však rozhodne nemieni vzdať bez boja. Tamás Sulyok nedávno poskytol mimoriadne otvorený rozhovor pre prestížny magazín Politico, v ktorom nenechal na súčasnom premiérovi nitku suchú. Otvorene v ňom uviedol, že Péter Magyar zneužíva svoju parlamentnú väčšinu oveľa arogantnejšie, než to kedykoľvek predtým robil jeho predchodca Viktor Orbán.
Prezident je skalopevne presvedčený, že jeho ďalšie zotrvanie v paláci je momentálne absolútne kľúčové z hľadiska ochrany demokratických noriem. Svoju rolu vníma ako dôležitú a jedinú funkčnú protiváhu voči možnému zneužitiu moci novou vládnou väčšinou strany Tisza.
Ultimátum vypršalo, chystá sa právna bitka
Konflikt medzi oboma ústavnými činiteľmi gradoval už dlhšie. Magyar dal v minulosti prezidentovi Sulyokovi, ako aj viacerým ďalším vysokým štátnym funkcionárom, prísne ultimátum na dobrovoľné odstúpenie z funkcií do 31. mája. K žiadnym demisiám však nedošlo.
Prezident republiky už vopred jasne avizoval, že zo svojej funkcie dobrovoľne neodstúpi. Naopak, verejne vyhlásil, že je pripravený svoju pozíciu a mandát tvrdo brániť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami. Maďarsko sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou pripravuje na obrovskú ústavnú a politickú bitku.