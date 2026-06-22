Obavy z rýchlej degradácie batérií v jazdených elektromobiloch sú vo väčšine prípadov neopodstatnené. Najnovšie dáta z tisícok testovaných vozidiel v strednej Európe ukazujú, že aj autá s obrovským nájazdom blížiacim sa k hranici 400-tisíc kilometrov si dokážu udržať kapacitu akumulátora na výbornej úrovni. Výraznejšie problémy sa ukazujú len pri starších plug-in hybridoch, ktoré mnohí firemní vodiči paradoxne vôbec nenabíjali.
Čo je dôležité
- Minimálna degradácia: Z rozsiahleho testovania vyplynulo, že len 0,3 % jazdených áut do zásuvky má kapacitu batérie nižšiu ako 80 percent.
- Rozsiahle merania: Diagnostika prebehla od roku 2023 na vzorke 6 000 áut (86 % elektromobilov a 14 % plug-in hybridov) na Slovensku, v Česku a Poľsku.
- Extrémni rekordéri: Bývalý elektrický taxík s nájazdom takmer 400-tisíc kilometrov si zachoval až 80-percentnú kapacitu pôvodnej batérie.
- Problémové hybridy: Niektoré firemné plug-in hybridy majú batériu v stave nového kusa, pretože ich zamestnanci roky vôbec nenabíjali.
Mýty o zničených batériách padajú
Výsledky rozsiahleho testovania spoločnosti Aures Holdings vyvracajú hlboko zakorenený mýtus, že elektromobily po niekoľkých stovkách tisíc kilometrov úplne strácajú svoju praktickú použiteľnosť. Diagnostika, ktorá od roku 2023 prebiehala v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku na vzorke 6 000 vozidiel, priniesla prekvapivé závery.
Ukázalo sa, že podiel jazdených elektrifikovaných áut s kapacitou batérie menšou ako 80 percent je mimoriadne nízky – dosahuje len zanedbateľného 0,3 percenta. Testované vozidlá s obrovským nájazdom dokázali, že pri správnom používaní si elektromobily zachovávajú životnosť akumulátorov nečakane dobre. Medzi najfascinujúcejšie prípady patril napríklad Hyundai Ioniq s 28 kWh batériou, ktorý dlhodobo slúžil ako taxi. Pri nájazde astronomických 396-tisíc kilometrov mu diagnostika namerala stav batérie na výborných 80 percentách. Podobne obstála aj trojica vozidiel Tesla Model S s nájazdom okolo 300-tisíc kilometrov, pri ktorých nezávislé merania ukázali zhodnú kapacitu na úrovni 82,5 percenta.
„Celkovo sme otestovali 21 elektromobilov s nájazdom presahujúcim 200-tisíc kilometrov. Všetky, okrem jedného, si zachovali stav batérie nad 80 percentami, čo je hodnota považovaná za veľmi dobrú aj z pohľadu ďalšej prevádzky vozidla.“
priblížila zistenia generálna riaditeľka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová.
Firemné plug-in hybridy ako drahé spaľováky
O niečo horšie výsledky v testoch dosahovali plug-in hybridy (PHEV). Približne 0,9 percenta z nich vykazovalo stav batérie pod kritickou hranicou 60 percent. Odborníci to vysvetľujú ako prirodzený dôsledok toho, že akumulátory v týchto autách sú podstatne menšie a prvé generácie často doplácali na jednosmerné nabíjanie či celkovo nedostatočne vyriešený termomanažment.
Omnoho bizarnejšie zistenia však priniesol pohľad na vozidlá pochádzajúce z veľkých firemných flotíl. Množstvo takýchto áut sa do bazárov dostáva v stave, ktorý nedáva z pohľadu pôvodnej investície absolútne žiadny ekologický ani ekonomický zmysel.
„Niektoré plug-in hybridy prichádzali do výkupu po 100-tisíc až 150-tisíc kilometroch so stavom batérie blízkym k 100 %. To jasne naznačuje, že elektrický pohon bol v týchto autách využívaný naozaj len minimálne.“
dodala Topolová. Hlavným dôvodom tohto novodobého fenoménu býva najmä neochota zamestnávateľov preplácať domáce nabíjanie, chýbajúce nabíjačky priamo na pracovisku alebo celková nedostupnosť verejnej infraštruktúry. Zamestnanci tak celé roky jazdili s ťažkými batériami v kufri výlučne na spaľovací motor.