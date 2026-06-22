Slovensko opäť zvádza nerovný boj s extrémnym suchom. Kým niektoré regióny hlásia po víkendových búrkach aspoň mierne zlepšenie, západ a východ krajiny doslova vysychá. V najhoršie zasiahnutých oblastiach chýbajú v pôde desiatky milimetrov vlahy a katastrofálnu situáciu nezlepšujú ani nedávne teploty, ktoré atakovali hranicu 36 stupňov Celzia.
Čo je dôležité
- Kritické sucho: Extrémny nedostatok vlahy neúprosne zasahuje najmä západné a východné Slovensko.
- Vysušená pôda: Relatívne nasýtenie pôdy kleslo na juhu Podunajska a na Záhorí pod alarmujúcu hranicu 10 percent.
- Zrážkový paradox: Kým na juhu nespadla ani kvapka, lokality na Spiši či Šariši hlásia po búrkach aj 70 milimetrov vlahy.
- Teplotné extrémy: Víkend priniesol tropických 36 stupňov, začiatkom týždňa však v Slovenskom raji namerali len jeden stupeň.
Pôda volá po vode
Aktuálne klimatické podmienky dostávajú slovenskú prírodu pod obrovský tlak. Výrazné až extrémne sucho v týchto dňoch pustoší predovšetkým západné a východné Slovensko. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) upozorňujú, že katastrofálna situácia nepanuje len na povrchu, ale kritický stav pretrváva najmä v hlbších vrstvách pôdy.
„Extrémne sucho zasahuje Podunajskú nížinu, Malé Karpaty, Považie a Zemplín. V hlbšej vrstve sa situácia veľmi nezmenila a pretrváva na približne 15 percentách nášho územia.“
Najhoršie čísla momentálne prichádzajú z juhu Podunajska a zo Záhoria, kde relatívne nasýtenie pôdy kleslo pod hranicu desiatich percent. Rovnako deprimujúci pohľad je na juh stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy dosahuje na krajnom východe hrozivých mínus 60 až mínus 80 milimetrov. Stredné a západné Slovensko hlási chýbajúcich 40 až 60 milimetrov.
Extrémy v zrážkach aj teplotách
Uplynulý týždeň opäť naplno ukázal, aké nevyspytateľné dokáže byť počasie. Kým oblasť Podunajskej nížiny a lokálne aj Hont nezaznamenali absolútne žiadne zrážky, iné regióny čelili prietržiam mračien. Dažde a intenzívne búrky sa sústredili najmä do oblasti Slovenského rudohoria, Tatier, na Spiš a Šariš, kde lokálne spadlo od 40 do 70 milimetrov zrážok.
Krajina navyše v priebehu niekoľkých dní zažila obrovské teplotné šoky. Zatiaľ čo v pondelok ráno klesla teplota v Slovenskom raji k mrazivému jednému stupňu Celzia, víkend priniesol do viacerých lokalít na Záhorí a Podunajsku pekelné horúčavy šplhajúce sa až k 36 stupňom Celzia. Tieto teplotné extrémy vysychanie krajiny na západe ešte viac urýchlili.