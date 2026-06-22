Obrovská tragédia otriasla celým Slovenskom. Iba 24-ročná dvojnásobná olympionička a historicky najúspešnejšia slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková nečakane prišla o život. Športovkyňa doplatila na hrozivú nedeľnú dopravnú nehodu na bratislavskom sídlisku Petržalka, kde do nej a 11-ročného dievčaťa na trávniku vletel vodič neovládateľného luxusného SUV. Športový svet zostal po nečakanom odchode mladého talentu v slzách.
Čo je dôležité
- Tragická strata: Vo veku 24 rokov náhle zahynula výnimočná slovenská reprezentantka v lukostreľbe.
- Hrozivá nehoda: Denisa Hurban Baránková stala sa obeťou zbesilej jazdy vodiča na bratislavskej Osuského ulici.
- Dve olympiády: Slovensko hrdinsky reprezentovala na OH v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024, z majstrovstiev Európy má historický bronz.
- Vyšetrovanie: Vodič, ktorý s autom po zrážke skončil na streche, pred jazdou nenafúkal. Polícia začala trestné stíhanie.
Zbesilá jazda a osudný náraz
K fatálnej udalosti, ktorá predčasne ukončila život mladej športovkyne, došlo v nedeľu krátko po 22.00 h na Osuského ulici v bratislavskej Petržalke. Podľa informácií polície tam 42-ročný vodič terénneho vozidla BMW X5 z neznámych príčin nezvládol riadenie priamo na parkovisku pred obytným domom. Najprv zdemoloval zaparkované vozidlo Kia Proceed a následne jeho neovládateľné auto vyletelo mimo asfaltovej plochy na trávnik.
Na tom sa v nesprávnom čase nachádzala Denisa Hurban Baránková spoločne s 11-ročným dievčaťom. Obe po silnom náraze do stromu, pri ktorom sa luxusné auto prevrátilo na strechu, utrpeli mimoriadne ťažké zranenia a museli byť urgentne prevezené do nemocnice. Mladá lukostrelkyňa, žiaľ, svoj boj o život prehrala. Zasahujúci policajti podrobili vodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vyšetrovateľ Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave už vo veci začal trestné stíhanie.
Športový svet v slzách
Správa o jej náhlom odchode zasiahla športovú rodinu ako blesk z jasného neba. Úmrtie mladej a úspešnej reprezentantky oficiálne potvrdil Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ), ktorý nedokázal skryť obrovský šok.
„S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele na pondelok vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková. Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl. Nikdy nezabudneme.“
Písala históriu slovenskej lukostreľby
Denisa Hurban Baránková patrila napriek svojmu mladému veku k absolútnej špičke a robila našej krajine obrovskú reklamu. Slovensko reprezentovala pod piatimi kruhmi hneď dvakrát – na letných olympijských hrách v Tokiu 2020 a rovnako aj na nedávnych hrách v Paríži 2024.
Svoj nesmierny talent pretavila do historických výsledkov. V roku 2021 sa postarala o vôbec prvý cenný kov pre našu krajinu na európskom kontinentálnom šampionáte, keď získala bronz v disciplíne olympijský luk. Svoju vzácnu medailovú zbierku doplnila aj vlani – z prestížnych Svetových hier v čínskom Čcheng-tu si priniesla najcennejšiu zlatú medailu v terénnej lukostreľbe.