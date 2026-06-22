Bývalý príslušník SIS Peter Tóth predstúpil pred senát Špecializovaného trestného súdu a detailne opísal momenty, ktoré ho priviedli k presvedčeniu, že za vraždou Jána Kuciaka stoja Marian K. a Alena Zs. Kľúčovým zlomom bola podľa neho panika a záplava správ cez aplikáciu Threema po zadržaní prvých podozrivých na jeseň 2018. Jeho svedectvo opäť vťahuje do hry snahy o vytváranie falošných alibi aj neslávne známe sledovanie novinárov.
Čo je dôležité
- Zlomové svedectvo: Peter Tóth na súde vysvetlil, ako nadobudol podozrenie voči Marianovi K. a Alene Zs.
- Panika na Threeme: Alena Zs. ho po zadržaní prvých podozrivých bombardovala otázkami, či Marian K. nespolupracuje s políciou.
- Falošné alibi: Marian K. sa z väzby snažil spätne vysvetliť svoju intenzívnu komunikáciu s Alenou Zs. zakladaním politickej strany.
- Spojené kauzy: Súd po tretí raz rieši vraždu novinára, ktorá je spojená aj s prípravou likvidácie elitných prokurátorov.
Záplava správ a strach zo zrady
Pondelkové hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku prinieslo mimoriadne silné výpovede. Korunný svedok Peter Tóth detailne opísal, ako fungoval prenos informácií medzi Alenou Zs. a Marianom K. počas leta 2018, keď už obžalovaný sedel vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek.
Hoci bola ich vzájomná komunikácia cez aplikáciu Threema spočiatku podľa Tótha takmer bezvýznamná, obrovský zlom nastal v septembri 2018. Práve vtedy totiž elitní policajti zadržali prvých podozrivých z vraždy novinára – Zoltána Andruskóa, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa.
„Len čo sa tá správa objavila v internetových spravodajských prostriedkoch, tak ma kontaktovala cez aplikáciu Threema Alena Zs. a písala mi veľmi naliehavo v tom zmysle, či Marian K. nemal nového advokáta, spoluväzňa alebo či za ním nechodí nejaký nový policajt.“
uviedol Tóth s tým, že takýchto panických správ dostal v priebehu jediného dňa obrovské množstvo. Z jej reakcie si celkom logicky vyvodil, že zisťuje, či Marian K. nezačal vo veci vraždy spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Keď sa následne v médiách objavila správa o zadržaní ženy z Komárna, svedkovi okamžite došlo, že ide o osobu vystupujúcu pod aliasom SIS Alino – teda Alenu Zs.
Zúfalé hľadanie alibi pred vraždou
Svedok pred senátom odkryl aj ďalšie kroky obžalovaného. Poukázal na viaceré telefonáty, v ktorých si mal Marian K. spätne vytvárať účelové alibi na obdobie pred februárom 2018, kedy došlo k chladnokrvnej poprave Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači.
Vyžiadal si napríklad informácie o tom, kedy presne sa podávali podpisové hárky za vznik politickej strany Cieľ. Tóth to vyhodnotil ako jasnú snahu nájsť logické a legálne vysvetlenie pre fakt, že v kritickom čase pred vraždou s Alenou Zs. mimoriadne intenzívne komunikoval. Vo svojej rozsiahlej výpovedi sa dotkol aj stretnutí s advokátom Andrejom Šabíkom, Jozefom Dučákom starším a koordinácie tzv. paparazzovania novinárov.
Spravodlivosť na tretí pokus
Celý prípad sa pred prvostupňový súd dostal už po tretí raz, keďže predošlé dva rozsudky Najvyšší súd SR pre rôzne pochybenia zrušil. Kým vykonávatelia vraždy a sprostredkovateľ už sedia za mrežami s dlhoročnými trestami, údajní objednávatelia Marian K. a Alena Zs. na svoj definitívny verdikt stále čakajú.
Proces je navyše spojený s ďalšou závažnou kauzou – prípravou vrážd elitných prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. V tejto vetve čelia obžalobe okrem spomínanej dvojice aj ďalšie osoby z podsvetia, konkrétne Dušan K. a Darko D.