Politické zemetrasenie vo Veľkej Británii je dokonané. Britský premiér Keir Starmer v pondelok oficiálne oznámil svoj koniec vo funkcii predsedu vlády aj lídra Labouristickej strany. Väzy mu zlomila nielen klesajúca popularita a zlá ekonomická situácia, ale aj séria vážnych vládnych škandálov vrátane väzieb jeho nominanta na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Očakáva sa, že na uvoľnené kreslo zasadne jeho stranícky rival Andy Burnham.
Čo je dôležité
- Koniec premiéra: Keir Starmer po tlaku vlastných ministrov a katastrofálnych voľbách oznámil rezignáciu.
- Harmonogram výmeny: Nový líder labouristov bude známy najneskôr do konca augusta, Starmer dovtedy zostane úradovať.
- Príčiny pádu: Verejnosti došla trpezlivosť pre zlé ekonomické výsledky a škandál s veľvyslancom napojeným na Jeffreyho Epsteina.
- Nový favorit: Najpravdepodobnejším nástupcom v premiérskom kresle je súčasný starosta Manchestru Andy Burnham.
Emotívna rozlúčka a obhajoba úspechov
O svojom definitívnom rozhodnutí už Keir Starmer stihol osobne informovať britského kráľa Karola III. Výkonný výbor Labouristickej strany požiadal o okamžité stanovenie harmonogramu výberu nového lídra. Nominácie sa majú uzavrieť ešte pred letnou parlamentnou prestávkou, ktorá štartuje 16. júla.
Ak sa prihlási len jeden silný kandidát, výmena prebehne bleskovo v polovici júla. V prípade vnútrostraníckych volieb spozná Veľká Británia nového premiéra až do konca augusta. Starmer sa zaviazal, že dovtedy zostane na čele vlády a zabezpečí riadne a plynulé odovzdanie moci svojmu nástupcovi.
Na pondelkovej tlačovej konferencii pred legendárnym sídlom na Downing Street 10, kde ho prišli podporiť viacerí členovia kabinetu, obhajoval odchádzajúci líder svoje takmer dvojročné vládnutie v emotívnom prejave. Pripomenul, že sa im podarilo obmedziť príchody nelegálnych migrantov na malých lodiach a dostať mnohé deti z chudoby.
„Obnovili sme dôveru v ekonomiku, obranu a národnú bezpečnosť.“
vyhlásil Starmer pred novinármi.
Škandál s Epsteinom a vzbura vo vlastných radoch
Odchádzajúci premiér pritom preberal funkciu len v júli 2024, kedy labouristi pod jeho vedením získali historicky najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Jeho raketový pád odštartovala predovšetkým nespokojnosť verejnosti s neustálym rastom životných nákladov a séria nepríjemných vládnych škandálov.
Definitívny zlom prišiel v marci. Do médií prenikli zničujúce informácie, že ním nominovaný veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson udržiaval väzby so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Tlak na premiérovu demisiu sa následne pretavil do katastrofálnych výsledkov v májových komunálnych voľbách, ktoré Briti vnímali ako neoficiálne referendum o dôvere vláde.
Po víkendovom rozhodovaní vo vidieckom sídle Chequers sa proti premiérovi otvorene postavili desiatky vlastných poslancov i kľúčové členky kabinetu. Podľa televízie BBC jeho odchod žiadali ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová, ministerka vnútra Shabana Mahmoodová a ministerka dopravy Heidi Alexandrová. Zaujímavosťou je, že o jeho páde už v predstihu informoval aj americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Siedmy premiér za desať rokov
Na britskej politickej scéne sa už naplno špekuluje o mene nástupcu. Horúcim favoritom je dlhoročný Starmerov rival a súčasný starosta Manchestru Andy Burnham. Ten si vo štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield šikovne a včas zabezpečil poslanecký mandát, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre uchádzanie sa o post lídra strany. V pondelok by mal zložiť poslanecký sľub, čím si definitívne otvorí dvere k najvyššej štátnej funkcii.
Nech už z napínavého vnútrostraníckeho boja vzíde ktokoľvek, novovymenovaný štátnik sa stane v poradí už siedmym britským premiérom za posledných extrémne turbulentných desať rokov.