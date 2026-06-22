Obrovská tragédia poznačila nedeľný večer v Kolárove. Pri zrážke s osobným autom tam prišiel o život 44-ročný motocyklista. Podľa doterajších zistení polície mu mala pri odbočovaní skrížiť cestu vodička vozidla Škoda Superb. Aj napriek obrovskej snahe všetkých záchranných zložiek muž na mieste vážnym zraneniam podľahol.
Čo je dôležité
- Miesto a čas: K tragickej nehode došlo v nedeľu vo večerných hodinách na Orechovej ulici v Kolárove (okres Komárno).
- Úmrtie motorkára: Zrážku s osobným vozidlom neprežil 44-ročný muž, záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť.
- Príčina zrážky: 55-ročná vodička pravdepodobne nedala motocyklistovi prednosť pri odbočovaní doľava.
- Alkohol vylúčili: Dychová skúška u vodičky mala negatívny výsledok, nehodu ďalej vyšetruje polícia.
Skrížená cesta a fatálny náraz
Nedeľný večer na ceste II/573 v Kolárove sa skončil tragicky. Na Orechovej ulici došlo k mimoriadne vážnej dopravnej nehode, do ktorej sa museli okamžite zapojiť všetky dostupné záchranné zložky. O nešťastnej udalosti oficiálne informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa prvotných zistení vyšetrovateľov zohralo pri zrážke hlavnú úlohu nedanie prednosti v jazde. Len 55-ročná vodička osobného motorového vozidla Škoda Superb mala pri odbočovaní doľava vojsť priamo do jazdnej dráhy oproti idúcemu motocyklu.
Márny boj o život
Zrážka mala pre motocyklistu fatálne následky. Na miesto okamžite smerovali zdravotníci, no rozsah zranení bol príliš vážny.
„Aj napriek obrovskému úsiliu a okamžitému zásahu privolaných záchranárov sa 44-ročného motorkára už, žiaľ, nepodarilo oživiť.“
Policajti priamo na mieste tragédie podrobili otrasenú vodičku osobného auta dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu. Výsledok bol podľa vyjadrenia polície negatívny. Presné okolnosti, miera zavinenia a definitívna príčina tejto smrteľnej dopravnej nehody zostávajú naďalej predmetom intenzívneho vyšetrovania polície v Komárne.