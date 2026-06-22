Boj o kreslo primátora hlavného mesta naberá na obrátkach. Súčasný minister dopravy Jozef Ráž ohlásil nečakaný politický krok – v jesenných komunálnych voľbách zabojuje o post primátora Bratislavy. Do volebného súboja vstupuje ako nezávislý kandidát, ktorý odmieta politické hádky a sľubuje riešenia. V prípade volebného úspechu je pripravený opustiť ministerské kreslo.
Čo je dôležité
- Ministerská kandidatúra: Šéf rezortu dopravy Jozef Ráž oficiálne oznámil kandidatúru na bratislavského primátora.
- Nezávislý postup: Do volieb ide bez finančnej a politickej podpory strán, kampaň si zaplatí z vlastného vrecka.
- Hlavné priority: Vo svojom programe sa chce zamerať najmä na zlepšenie dopravy, bezpečnosť a výstavbu bytov.
- Súperi vo voľbách: Vyzve úradujúceho primátora Matúša Valla, ale aj Danu Čahojovú či ďalších kandidátov.
Koniec ideológií, čas na riešenia
Hlavné mesto podľa úradujúceho ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) nepotrebuje ďalšie ideológie a zbytočné politické hádky, ale reálne a konkrétne riešenia. Svoje rozhodnutie zabojovať o post prvého muža Bratislavy oznámil na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že jeho kampaň bude slušná, vecná a financovaná výlučne z jeho vlastných zdrojov.
„Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu.“
zdôraznil Ráž. Ako svoje absolútne priority pre rozvoj hlavného mesta si stanovil tri kľúčové oblasti: rapídne zlepšenie dopravnej situácie, masívnejšiu výstavbu bytov a zvýšenie bezpečnosti v uliciach.
Čo bude s ministerstvom?
Otázkou zostáva, čo sa stane s vedením dôležitého rezortu dopravy, ak by vo voľbách uspel. Jozef Ráž má v tejto veci jasno. Ako alternatívu na zostávajúci rok vo funkcii šéfa rezortu vidí súčasného štátneho tajomníka. Zároveň však férovo priznal, že definitívne určenie jeho prípadného nástupcu vo vláde nie je priamo v jeho personálnej kompetencii.
Silná konkurencia a termín volieb
Súboj o bratislavský magistrát bude tento rok mimoriadne napínavý. Ráž sa vo voľbách stretne s viacerými silnými menami. Svoju kandidatúru už dávnejšie potvrdil úradujúci primátor Matúš Vallo, ktorý sa opiera o podporu Teamu Bratislava, PS, SaS a Demokratov. O priazeň voličov zabojuje aj obľúbená starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), nezávislí kandidáti Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci či predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov by sa mali konať 24. októbra. Definitívne slovo však bude mať predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), ktorý ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.