Slovensko v pondelok opäť bojuje s mimoriadne náročnými a kontrastnými výkyvmi počasia. Zatiaľ čo obyvateľov na západe a juhu krajiny potrápia nebezpečné horúčavy siahajúce až k 34 stupňom, sever a podtatranské oblasti sa musia pripraviť na intenzívne búrky. V jednom z okresov dokonca hrozí prívalová povodeň. Úrady a záchranári v tejto súvislosti vydali prísne varovania pred vážnymi kolapsami organizmu.
Čo je dôležité
- Západ v plameňoch: Výstrahy pred horúčavami platia pre Bratislavský kraj a viaceré juhoslovenské okresy.
- Búrky na severe: Takmer celý Žilinský kraj a podtatranské oblasti čelia varovaniam prvého stupňa pred búrkami.
- Hrozba povodní: Pre okres Spišská Nová Ves vydali meteorológovia hydrologickú výstrahu.
- Riziko kolapsov: Odborníci apelujú na prísny pitný režim, do zaparkovaných áut sa nesmú zatvárať deti ani zvieratá.
Pekelné teploty a blesky
Pondelok prináša na Slovensko mimoriadne nebezpečnú kombináciu meteorologických javov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vysokými teplotami, ktoré v čase od 12.00 do 18.00 h zasiahnu predovšetkým západnú a južnú časť republiky. Teplomery môžu ukázať 33 až 34 stupňov Celzia v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj v okresoch Krupina a Veľký Krtíš. Toto sucho a obrovské teplo so sebou navyše nesú zvýšené riziko vzniku požiarov.
Úplne iná, no rovnako nebezpečná situácia vládne na severe. Pre väčšinu Žilinského kraja a okresy Považská Bystrica, Púchov, Kežmarok a Poprad platia od poludnia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Mimoriadnu opatrnosť by mali zvýšiť aj obyvatelia v okrese Spišská Nová Ves, pre ktorý meteorológovia vydali dokonca hydrologickú výstrahu pred hroziacou prívalovou povodňou.
Záchranári varujú pred kolapsami
Kritické hodnoty na teplomeroch predstavujú obrovskú záťaž pre ľudský organizmus. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto zdôrazňuje, že najviac ohrozenou skupinou sú deti, seniori, tehotné ženy a chronicky chorí pacienti, obzvlášť tí s kardiologickými či dýchacími ťažkosťami.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam.“
Odborníci preto apelujú na nutnosť dodržiavania pitného režimu aj vtedy, keď človek necíti smäd. Zdravotní záchranári radia zvoliť ľahšiu stravu, priedušné oblečenie, pokrývku hlavy a nezdržiavať sa zbytočne na priamom slnku v čase najväčšej páľavy. Absolútnym tabu zostáva ponechanie detí a domácich zvierat v zatvorených zaparkovaných autách. Pri prvých náznakoch silnej slabosti, nevoľnosti či závratov je nevyhnutné okamžite vyhľadať odbornú pomoc.