Obrovské šťastie v nešťastí mala slovenská turistka, ktorú priamo na vrchole majestátneho Kriváňa vo Vysokých Tatrách zasiahol blesk. Štyridsaťosemročná žena po údere spadla a utrpela vážne zranenia hlavy, krvácala z uší a mala rozsiahle popáleniny. Pre neutíchajúcu búrku a zlé počasie nemohol vzlietnuť záchranársky vrtuľník, do náročného terénu tak museli okamžite vyraziť pozemní horskí záchranári.
Čo je dôležité
- Zásah bleskom: 48-ročnú Slovenku zasiahol na vrchole Kriváňa blesk, utrpela tržné rany a popáleniny končatín.
- Záchrana od priateliek: Prvú pomoc a dôležité zateplenie v zlom počasí jej poskytli kamarátky priamo na mieste.
- Nemožnosť letu: Pre intenzívnu búrku nemohol vzlietnuť vrtuľník, záchranári museli ísť k zranenej pešo.
- Apel záchranárov: HZS dôrazne varuje turistov pred podceňovaním predpovede počasia pri plánovaní túr.
Zásah bleskom a krvácanie
Nedeľný výlet do Vysokých Tatier sa v zlomku sekundy zmenil na dramatický boj o prežitie. Horská záchranná služba (HZS) prijala v nedeľu napoludnie mimoriadne vážne volanie o pomoc. Iba 48-ročnú slovenskú turistku zasiahol priamo na vrchole obľúbeného Kriváňa blesk.
Následky ničivého úderu prírodného živlu boli veľmi vážne. Žena pri následnom páde na skaly utrpela tržné poranenia v oblasti hlavy, krvácala z uší a sťažovala sa na obrovskú bolesť horných a dolných končatín, na ktorých boli viditeľné rozsiahle popáleniny. Ako prvé jej začali pomáhať kamarátky, ktoré s ňou túru absolvovali. Okamžite jej poskytli laickú prvú pomoc, ošetrili ju a predovšetkým ju v chladnom prostredí zateplili.
Vrtuľník nemohol letieť, zranená začala zostupovať
Záchrannú akciu však dramaticky skomplikovalo počasie. V oblasti Kriváňa naďalej zúrila intenzívna búrková činnosť a počasie neukazovalo známky zlepšenia.
„Pre mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky bolo nasadenie leteckej techniky absolútne vylúčené. K pacientke tak museli okamžite vyraziť pozemní horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.“
Dramatická situácia sa napokon predsa len začala vyvíjať lepším smerom, keď zranená žena nabrala trochu síl. Skupina turistiek sa po miernom zlepšení jej zdravotného stavu rozhodla, že v sprievode ďalšieho náhodného turistu začnú s pomalým a opatrným zostupom z vrcholu smerom k Jamskému plesu.
Práve na tejto trase im naproti vyrazili horskí záchranári. Tí ženu po stretnutí okamžite odborne vyšetrili, ošetrili a následne ju bezpečne transportovali k Štrbskému plesu, kde si ju už do svojej starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári z HZS v tejto súvislosti opätovne a mimoriadne dôrazne apelujú na všetkých návštevníkov hôr, aby pri plánovaní akejkoľvek túry podrobne sledovali predpoveď počasia a neustále vyhodnocovali jeho reálny vývoj priamo v teréne.