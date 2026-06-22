Prvé kolo historických mierových rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom prinieslo nečakaný prelom. Napriek mimoriadne napätému úvodu plnému vyhrážok sa obe strany vo Švajčiarsku dohodli na konkrétnom pláne, ktorý má do 60 dní priniesť definitívnu dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Kým Washington zatiaľ mlčí, iránsky minister zahraničných vecí už oslavuje uvoľnenie zmrazených financií a zrušenie ropných sankcií.
Čo je dôležité
- Termín pre dohodu: Vyjednávači stanovili prísny 60-dňový plán, ktorý má viesť k definitívnemu ukončeniu konfliktu.
- Zmiernenie napätia: Vznikne koordinačná skupina pre Libanon a horúca linka pre bezpečnú plavbu v Hormuzskom prielive.
- Iránske oslavy: Minister Abbás Arákčí tvrdí, že krajina dostala výnimku na export ropy a uvoľnili sa jej zmrazené aktíva.
- Izraelská prekážka: Izrael trvá na tom, že svoje vojská z Libanonu nestiahne a ponechá si voľnú ruku proti hnutiu Hizballáh.
Dohoda do 60 dní a utlmenie napätia
Hoci sa prvé kolo rokovaní vo švajčiarskom Bürgenstocku začínalo v dusnej atmosfére – po tom, čo Teherán oznámil opätovné uzavretie Hormuzského prielivu a americký prezident Donald Trump zopakoval vyhrážky o vojenských útokoch – záver prekvapil celý diplomatický svet. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru v noci na pondelok oznámili, že rozhovory prebiehali v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére.
Zástupcovia Spojených štátov a Iránu sa dohodli na vytvorení cestovnej mapy, ktorá má do 60 dní vyústiť do podpisu konečnej mierovej dohody. Obe strany už podnikli prvé reálne kroky na deeskaláciu. Teherán a Washington sa dohodli na zriadení špeciálnej koordinačnej skupiny pre Libanon, ktorá bude dozerať na zastavenie vojenských operácií. Súbežne s tým vytvorili priamu komunikačnú linku, ktorá má zabrániť akýmkoľvek nedorozumeniam a ozbrojeným incidentom v kľúčovom Hormuzskom prielive.
Rozhovory, ktoré sú zamerané na realizáciu minulotýždňového memoranda medzi Trumpom a iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom, budú počas celého týždňa pokračovať na technickej úrovni v pracovných skupinách pre iránsky jadrový program a západné sankcie.
Arákčí hlási zrušenie sankcií, USA zatiaľ mlčia
Kým USA oficiálne výsledky prvého kola zatiaľ nekomentovali, iránska strana už otvorene hovorí o obrovskom diplomatickom a ekonomickom víťazstve. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí na sociálnej sieti poďakoval Pakistanu a Kataru za významný pokrok a zverejnil šokujúce detaily z ústupkov, ktoré mal Irán údajne získať.
„Export ropy a petrochemických produktov dostal výnimku zo sankcií, blokáda bola zrušená, časť zmrazených aktív bola uvoľnená a bol spustený veľký plán obnovy a rozvoja pre Irán.“
vyhlásil Arákčí. Tieto tvrdenia však zatiaľ visia vo vzduchoprázdne, keďže oficiálne vyhlásenie sprostredkovateľov z Pakistanu a Kataru sa o odblokovaní obrovských iránskych financií a ropných úľavách vôbec nezmieňuje.
Izraelský tieň nad dohodou
Napriek sľubnému pokroku medzi USA a Iránom zostáva obrovskou neznámou postoj samotného Izraela. Pre Irán je úspech celých rozhovorov neoddeliteľne spojený s definitívnym ukončením bojov medzi Izraelom a proiránskym libanonským hnutím Hizballáh.
Izrael však zatiaľ odmieta pristúpiť na kompromisy, ktoré by obmedzovali jeho bezpečnosť. Židovský štát naďalej tvrdošijne trvá na tom, že svoje vojenské jednotky si na libanonskom území ponechá aj naďalej a vyžaduje absolútne voľnú ruku pri vojenských operáciách zameraných na elimináciu hrozieb zo strany Hizballáhu.