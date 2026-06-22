Pred senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa v pondelok vracia jeden z najsledovanejších procesov v novodobej histórii Slovenska. Pokračuje spojená kauza objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy likvidácie elitných prokurátorov. Pred sudcov by sa mal opäť postaviť kľúčový svedok a bývalý príslušník SIS Peter Tóth, ktorý v minulosti odmietol vypovedať a ktorého svedectvo môže výrazne zamiešať kartami.
Čo je dôležité
- Pokračovanie procesu: Súd v Pezinku v pondelok opäť otvára megakauzu vrážd novinára a prokurátorov.
- Kľúčový svedok: Pred senátom by mal vypovedať bývalý siskár Peter Tóth.
- Tretí pokus: Kauza vraždy Jána Kuciaka je na prvostupňovom súde už po tretí raz, predchádzajúce verdikty zrušil Najvyšší súd.
- Obžalovaní: Z objednávok vrážd naďalej čelia obžalobe Marian K. a Alena Zs., pri prokurátoroch sa k nim pridávajú aj Dušan K. a Darko D.
Zlomové svedectvo bývalého siskára
Pondelkové pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku bude patriť výsluchom svedkov. najočakávanejším momentom dňa má byť výpoveď niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Tótha, ktorý v celom prípade figuruje ako dôležitý korunný svedok.
Jeho postoj k prípadu sa v priebehu rokov menil. V januári 2020 ešte pred súdom suverénne a rozsiahlo vypovedal. Vtedy uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že celú vraždu zosnovali spoločne Marian K. a Alena Zs.
Sledovanie novinárov a následná relácia Na pranieri boli podľa Tóthovej pôvodnej výpovede iba premyslenou krycou legendou, ktorej skutočným cieľom bolo pripraviť vraždu Jána Kuciaka.
Zlom však nastal na hlavnom pojednávaní v septembri 2022, kedy sa Tóth pred súdom zablokoval a vypovedať rázne odmietol. Otázkou tak zostáva, aký postoj zaujme k svojim predchádzajúcim slovám tentoraz.
Tretí pokus o spravodlivosť
Samotná kauza vraždy z februára 2018, pri ktorej v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta vyhasol život investigatívneho novinára Jána Kuciaka aj jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa pred senátom ŠTS ocitla už po neuveriteľný tretí raz. Predošlé dva rozsudky totiž Najvyšší súd SR pre pochybenia zrušil a vrátil na opätovné prejednanie.
Kým objednávatelia Marian K. a Alena Zs. stále čakajú na právoplatný verdikt, iní už za mrežami sedia. Vykonávatelia chladnokrvnej popravy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty. Sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó, ktorý s políciou od začiatku spolupracoval, si odpykáva 15-ročný trest.
Plánovaná likvidácia prokurátorov
Proces je však spojený s ďalšou mrazivou kauzou – prípravou vrážd elitných prokurátorov, ktorí boli prominentným obžalovaným dlhodobo tŕňom v oku. V tomto prípade čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj ďalší muži z podsvetia, konkrétne Dušan K. a Darko D.
Podľa obžaloby mala prvá objednávka na likvidáciu súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica prísť ešte na jeseň roku 2017. V prípade prokurátora Petra Šufliarskeho sa tak malo stať o rok neskôr. K fyzickej realizácii týchto ohavných činov našťastie nikdy nedošlo. Aj v tejto vetve je už právoplatne odsúdený Tomáš Szabó, ktorý sa k príprave vrážd prokurátorov v roku 2022 priznal.