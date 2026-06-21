Diplomatická roztržka medzi Poľskom a Ukrajinou naberá nevídané rozmery. Po tom, čo poľský prezident Karol Nawrocki odobral Volodymyrovi Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie, ho ukrajinský líder demonštratívne vrátil poštou. Nasledovali ho aj ďalší bývalí prezidenti. Do vyostreného sporu o historickú pamäť sa teraz vložil poľský premiér Donald Tusk, ktorý varuje pred fatálnou strategickou chybou.
Čo je dôležité
- Odobraté vyznamenanie: Poľský prezident Karol Nawrocki oficiálne odobral Zelenskému Rad Bielej orlice.
- Demonštratívny krok: Zelenskyj poslal vyznamenanie späť poštou, zo solidarity sa k nemu pridali aj traja bývalí ukrajinskí prezidenti.
- Jadro sporu: Dôvodom roztržky je rozhodnutie Kyjeva označiť za hrdinov kontroverznú Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA).
- Tuskova reakcia: Poľský premiér hádku dvoch hláv štátov hasí, označil ju za strategickú chybu a horšiu vec ako zločin.
Rad Bielej orlice vrátený poštou
Vzťahy medzi Varšavou a Kyjevom zažívajú na najvyššej politickej úrovni voľný pád. Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok oficiálne odobral svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie – Rad Bielej orlice. Reakcia na seba nenechala dlho čakať.
Prezident Ukrajiny zrušené vyznamenanie hneď v sobotu demonštratívne vrátil do Varšavy prostredníctvom pošty. Tento krok vyvolal lavínu a do sporu vtiahol aj ďalších politikov. Situácia podnietila hneď troch bývalých ukrajinských prezidentov a ďalších popredných štátnikov, aby Poľsku na znak protestu taktiež vrátili svoje vlastné udelené štátne vyznamenania.
Krvavá minulosť rozdeľuje susedov
Za bezprecedentným diplomatickým konfliktom stojí absolútne rozdielny pohľad na krvavú minulosť. Nawrocki radikálnym krokom reagoval na rozhodnutie Zelenského, ktorý ešte v máji prijal dekrét uznávajúci Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA) za národných „hrdinov“ a následne po nej pomenoval aj vojenskú jednotku.
Kým Kyjev považuje túto skupinu výlučne za hnutie protisovietskeho odporu, pre Poliakov ide o mimoriadne citlivú a traumatickú tému. Poľsko totiž UPA pripisuje priamu zodpovednosť za brutálny Volynský masaker, deportácie Židov a rozsiahle násilnosti, ktoré voči civilistom pokračovali v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku i západnej Ukrajine dokonca aj po skončení druhej svetovej vojny.
Tusk hasí diplomatický požiar
Do eskalujúceho konfliktu musel počas víkendu zasiahnuť poľský premiér Donald Tusk, ktorý sa snaží vyostrené emócie upokojiť. Hádku medzi politikmi považuje za mimoriadne nebezpečnú pre obe krajiny.
„Vrhnúť sa do konfliktu medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine je strategická chyba, ktorá uškodí obom stranám: z hľadiska obchodu, geopolitiky aj reputácie. A v politike, ako vieme, je chyba horšia ako zločin.“
vyhlásil Tusk rázne na sociálnej sieti. Šéf poľskej vlády na záver dodal, že v diskusiách s európskymi partnermi sa aktuálne snaží minimalizovať straty a zmierniť napätie, hoci podľa jeho vlastných slov momentálne nečelí vôbec ľahkej úlohe.