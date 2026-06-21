Historické rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom na neutrálnej pôde vo švajčiarskom Bürgenstocku majú za sebou prvé dejstvo. Americkí a iránski vyjednávači sedeli za jedným stolom 80 minút, pričom najpálčivejšiu tému jadrového programu zatiaľ odložili bokom a sústredili sa na krízu v Libanone. Hoci Teherán na úvod rázne odmietol spoločné fotenie aj podávanie rúk, diskusie vraj prebiehajú v mimoriadne konštruktívnej atmosfére.
Čo je dôležité
- Prvé kolo za nami: Úvodné rozhovory trvali presne 80 minút, následne boli prerušené pre potrebu interných konzultácií v oboch táboroch.
- Téma Libanon: Namiesto jadrového programu sa delegácie zamerali na 14-bodové memorandum, prioritne na situáciu v Libanone.
- Odmietnuté gestá: Iránska delegácia rázne odmietla americkú požiadavku na podanie rúk a zhotovenie spoločnej fotografie.
- Plán ďalších kôl: Druhé kolo sa zameria na Hormuzský prieliv, až neskôr prídu na rad sankcie a iránsky jadrový program.
Konštruktívny dialóg bez podávania rúk
Oči svetovej diplomacie sa upierajú na švajčiarske horské stredisko Bürgenstock, kde sa v nedeľu podvečer skončilo mimoriadne dôležité prvé kolo rozhovorov o mieri na Blízkom východe. Išlo o štvorstranné stretnutie, keďže okrem zástupcov Spojených štátov a Iránu sedeli za rokovacím stolom aj sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru.
Napätie medzi dlhoročnými rivalmi bolo cítiť už od prvých sekúnd. Podľa zverejnených informácií delegácia Teheránu pred samotným začiatkom rokovaní odmietla tradičné diplomatické gestá – nepristúpila na americkú požiadavku o spoločnú fotografiu a nedošlo ani k formálnemu podaniu rúk.
Napriek chladnému úvodu však z dejiska prichádzajú pozitívne správy. Americký viceprezident J. D. Vance už stihol rozhovory označiť za „historické stretnutie“ a doterajší priebeh zhodnotil ako veľmi úspešný. Rokovania trvali 80 minút, kým sa obe delegácie stiahli na takzvané interné konzultácie. Atmosféra za zatvorenými dverami je podľa diplomatických zdrojov konštruktívna, a to aj napriek nedávnym ostrým vyjadreniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Iránu verejne hrozil útokmi.
Libanon dostal prednosť pred jadrom
Médiá pôvodne očakávali, že kľúčovou témou bude iránsky jadrový program, no ten sa v prvom kole vôbec neriešil. Vyjednávači sa namiesto toho plne zamerali na implementáciu 14-bodového memoranda o porozumení, pričom absolútnou prioritou sa stala aktuálna bezpečnostná situácia v Libanone.
Zložité diplomatické rozhovory sú rozdelené do viacerých tematických blokov. Kým prvé kolo ovládla kríza v Libanone, to druhé sa bude venovať výlučne situácii v strategickom Hormuzskom prielive. Až na ďalších stretnutiach príde na rad iránsky jadrový program a otázka amerických sankcií.
Spojené štáty vyslali do Švajčiarska mimoriadne silnú a početnú zostavu. Delegáciu okrem viceprezidenta J. D. Vancea tvoria elitní vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Dopĺňajú ich vedúci kancelárie viceprezidenta Jacob Reses, poradcovia pre národnú bezpečnosť Andy Baker a Cliff Sims, ako aj Witkoffov poradca Nick Stewart.